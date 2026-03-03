Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Connect with us

Caberg amplia la gamma del DRIFT EVO II Carbon con due nuove configurazioni cromatiche pensate per rafforzarne il posizionamento nel segmento sport-touring di alta gamma. Le versioni M SPORT e CBR, introdotte nel catalogo 2026, puntano su grafiche più incisive e su una valorizzazione ancora più evidente della calotta in fibra di carbonio a vista.

Lanciato nel 2024, il DRIFT EVO II Carbon si è rapidamente affermato come uno dei modelli più evoluti della casa bergamasca. Con queste nuove livree, il casco consolida la propria identità sportiva, offrendo soluzioni estetiche in grado di soddisfare motociclisti attenti sia alle prestazioni sia allo stile.

Le nuove varianti DRIFT EVO II CARBON M SPORT e CBR interpretano in modo diverso il DNA racing del casco, mantenendo come elemento distintivo il nero opaco che lascia emergere la trama del carbonio.

La versione M SPORT propone una combinazione dinamica di rosso, bianco, blu e azzurro, creando un look moderno e immediatamente riconoscibile. Le superfici opache enfatizzano la fibra di carbonio, contribuendo a un’immagine premium e tecnica.

La livrea CBR adotta invece uno stile più aggressivo, giocato sui classici rosso e blu arricchiti da dettagli bianchi. Anche in questo caso, il nero opaco mette in risalto la struttura in carbonio, rafforzando il carattere sportivo del casco.

Cuore del DRIFT EVO II Carbon è la calotta in fibra di carbonio, progettata per ridurre sensibilmente il peso senza sacrificare la resistenza strutturale. Una soluzione che rende il casco adatto sia alla guida sportiva sia ai lunghi viaggi.

Nelle versioni M SPORT e CBR, entrambe con finitura opaca, il modello viene proposto con doppia misura di calotta: una piccola per le taglie dalla XS alla M e una grande per le taglie dalla L alla XXL. Il peso resta uno dei punti di forza, con 1350 ± 50 grammi per la calotta piccola e 1400 ± 50 grammi per quella grande.

Il DRIFT EVO II Carbon è dotato di visiera esterna antigraffio fornita di serie con lente Pinlock Max Vision 70, soluzione che migliora la visibilità in presenza di umidità e sbalzi termici. Il meccanismo a sgancio rapido facilita le operazioni di sostituzione e pulizia, mentre il sistema basculante garantisce un’aderenza precisa alla calotta.

Il casco integra inoltre un blocco centrale della visiera che evita aperture accidentali alle velocità medio-alte e consente, alle basse andature, una micro-apertura utile per la ventilazione e la riduzione dell’appannamento. Completa la dotazione la visiera parasole interna DVT – Double Visor Tech, azionabile facilmente anche con guanti tecnici.

La sicurezza rappresenta uno dei pilastri del progetto. Il DRIFT EVO II Carbon è omologato secondo la normativa ECE 22.06 e integra l’esclusivo dispositivo elettronico CABERG SOS MEDICAL ID, pensato per fornire informazioni utili in caso di emergenza.

Sul fronte della connettività, anche le nuove colorazioni sono predisposte per l’installazione del sistema Caberg Pro Speak Evo, che consente di ascoltare musica, comunicare con passeggero o altri motociclisti fino a 200 metri e collegarsi al GPS, mantenendo l’omologazione ECE 22.06 anche con comunicatore installato.

Con l’introduzione delle versioni M SPORT e CBR, il Caberg DRIFT EVO II Carbon rafforza la propria presenza nel segmento sport-touring premium. Le due nuove colorazioni sono disponibili a un prezzo indicativo di 439,99 euro, confermando il modello come una delle proposte più complete e tecnologicamente avanzate della categoria.

