Cinque ecomusei in Valtellina celebrano l'identità alpina e il turismo autentico

Scopri i cinque Ecomusei della Valtellina, custodi della cultura alpina e protagonisti del turismo sostenibile, tra tradizioni locali e paesaggi unici.

La Valtellina si distingue come destinazione ideale per chi cerca esperienze autentiche, grazie a un'offerta culturale che supera il semplice concetto di vacanza tradizionale. Nella provincia di Sondrio, cinque ecomusei si fanno portavoce del territorio e delle sue diverse anime, valorizzando il patrimonio naturale, storico e culturale attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

Il concetto di "whycation" si afferma qui come un nuovo approccio al viaggio: non solo scoperta di luoghi, ma anche delle persone che li abitano, delle loro tradizioni e della loro storia. Gli ecomusei rappresentano il cuore vivo di questo turismo consapevole, custodi e promotori dell'identità alpina.

Il percorso inizia con l'Ecomuseo della Valle Spluga, situato in una valle storicamente legata agli scambi tra Italia e Svizzera. Qui si possono ammirare le tipiche costruzioni rurali dei "carden", testimonianze preziose di architetture tradizionali e della vita di montagna.

Proseguendo, l'Ecomuseo della Valgerola offre uno sguardo su una terra ricca di biodiversità, dove spicca la figura leggendaria dell'Homo Selvadego, raffigurata nella suggestiva "camera picta". Un invito a immergersi in miti, leggende e atmosfere uniche.

L'Ecomuseo Valli del Bitto di Albaredo accompagna il visitatore alla scoperta della cultura produttiva della montagna: qui si intrecciano antiche tradizioni agricole e artigianali con progetti innovativi come il MetaBorgo, un esempio di come passato e futuro possano coesistere e arricchirsi reciprocamente.

L'Ecomuseo della Valmalenco mette in luce il rapporto tra l'uomo e le risorse minerarie locali, con un'attenzione particolare alla pietra ollare, materiali e mestieri che hanno segnato la storia della valle e delle sue comunità.

Infine, l'Ecomuseo delle Terrazze Retiche di Bianzone celebra i terrazzamenti vitati, simbolo della tenacia e della capacità di adattamento dell'uomo di fronte alle sfide della montagna. Questi paesaggi modellati dall'opera umana raccontano secoli di ingegno e impegno collettivo.

La Valtellina si conferma così non solo come meta di relax e natura, ma anche come laboratorio di buone pratiche per un turismo attento, responsabile e capace di generare valore per le comunità locali. Gli ecomusei si propongono come punti di riferimento per chi desidera vivere la montagna in modo autentico, riscoprendo tesori nascosti e partecipando attivamente alla vita della valle.