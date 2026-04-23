Citroën presenta la nuova GEN4: rivoluzione elettrica in Formula E

Citroën svela la sua monoposto GEN4 per la Formula E: trazione integrale, potenza fino a 600 kW e nuovo design per prestazioni e sostenibilità senza precedenti.

Citroën Racing ha svelato la sua nuova monoposto GEN4 per la Formula E, segnando un passo decisivo verso il futuro delle competizioni elettriche. Il debutto arriva in vista della stagione 2026/27 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, mentre la categoria inaugura un'era all'insegna di innovazione, performance e sostenibilità.

La GEN4 introduce la trazione integrale permanente e una potenza mai vista nella serie, con 450 kW disponibili in gara e fino a 600 kW in qualifica e in Attack Mode. L'efficienza è ulteriormente potenziata grazie a una capacità di recupero energetico che sale a 700 kW. Queste innovazioni promettono un incremento delle prestazioni e un'esperienza di guida più dinamica e strategicamente articolata rispetto al passato.

Le novità tecniche comprendono il controllo avanzato della trazione, pensato per limitare lo slittamento delle ruote e ottimizzare l'aderenza in ogni fase di guida. Due configurazioni aerodinamiche distinguono la vettura: un pacchetto ad alto carico per le qualifiche e uno a basso carico per la gara, a beneficio sia della velocità sia dell'efficienza energetica.

Il design della nuova monoposto riflette lo stile distintivo di Citroën, imperniato sull'iconica firma a doppio chevron. La livrea presentata in questa prima fase è definita camuffata, con un gradiente parametrico che si sviluppa dal centro della vettura e si svela progressivamente avvicinandosi al corpo macchina.

Con questa livrea, l'obiettivo era continuare a lavorare con il linguaggio grafico degli chevron. I due chevron centrali aggiungono dinamismo alla vettura e da lì abbiamo sviluppato un gradiente parametrico che si estende sulla carrozzeria. Si basa su quanto già introdotto con la livrea 2025/26, creando un effetto visivo stratificato che si rivela progressivamente man mano che ci si avvicina all'auto.

La livrea che presentiamo questa settimana è una livrea mimetica, pensata come transizione prima di introdurre un'identità più espressiva e dinamica, che incorporerà i colori Citroën e l'eredità francese.

Per Citroën Racing, la GEN4 rappresenta un'opportunità chiave per consolidare il percorso iniziato nella prima stagione di Formula E. La scelta della trazione integrale permanente, l'aumento delle potenze e la gestione energetica perfezionata ribadiscono l'ambizione della casa francese di essere leader nell'evoluzione della mobilità sostenibile attraverso le competizioni.



