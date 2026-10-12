Debutto europeo per Kia Seltos Full-Hybrid al Salone di Parigi

Kia ha scelto il Salone di Parigi 2026 per presentare in anteprima europea la nuova Seltos Full-Hybrid, un SUV di seconda generazione che combina design robusto, tecnologie avanzate e versatilità. Con questa novità, il marchio continua la sua transizione verso una mobilità sempre più elettrificata in Europa, rafforzando la presenza in un segmento competitivo come quello dei C-SUV.

La Seltos Full-Hybrid si distingue per essere il primo modello Kia dotato del sistema e-AWD, capace di distribuire la coppia in modo preciso migliorando trazione e stabilità. Il SUV va così ad arricchire la gamma ibrida del marchio, già rappresentata da modelli di successo come Sportage e Niro, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia fra soluzioni tecniche orientate all'efficienza e all'accessibilità.

Sul mercato italiano, le novità non si fermano qui. Dal 2 novembre 2026, la nuova Seltos sarà proposta anche con motorizzazione 1.6 T-GDi da 180 CV alimentata a GPL, abbinabile sia a cambio manuale che automatico DCT. Questa configurazione punta all'equilibrio tra prestazioni, bassi costi di esercizio e maggiore sostenibilità. In collaborazione con Westport Fuel Systems Italia, è in fase di sviluppo anche una futura versione Tri-Fuel, pensata per garantire elevata autonomia e consumi contenuti.

Seltos Full-Hybrid è già ordinabile, con le prime consegne negli showroom italiani previste dalla seconda metà di novembre. Il prezzo di listino parte da 35.000 euro e saranno previste offerte dedicate per il lancio. Questo debutto europeo conferma l'impegno della casa automobilistica a rendere la mobilità innovativa accessibile a consumatori attenti alla tecnologia e alle reali esigenze quotidiane.

A Parigi, Kia non si limita al segmento Hybrid ma espone anche l'intera famiglia GT. Accanto alle EV6 GT e EV9 GT, vengono mostrate le nuove EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT, proponendo un'esperienza di guida elettrica coinvolgente, coniugando performance e praticità.

L'arrivo di Seltos Full-Hybrid coincide con un momento positivo per Kia: dal 2026 il marchio registra una crescita del 9% nelle immatricolazioni in Europa e una quota di mercato del 4,1%. I modelli ibridi hanno un ruolo chiave in questo successo, trainati dalla Sportage HEV e ora rafforzati dalla nuova Seltos Full-Hybrid.

Kia amplia anche l'offerta Platform Beyond Vehicle (PBV): sontuosa la presenza di PV5 Passenger e PV5 Cargo, insieme a versioni dedicate come PV5 Cargo L1H1 e L2H1, Chassis Cab, Passenger 5 e 7 posti, WAV Side entry o Rear entry e Crew Van. La versatilità e la capacità del marchio di rispondere alle esigenze professionali e personali sono evidenziate dall'estensione della gamma PBV.

Su un'area espositiva di oltre 1.000 m², la casa coreana mostra l'intera offerta di modelli elettrificati, dai SUV ai veicoli commerciali, sottolineando la continua evoluzione del portafoglio Kia.