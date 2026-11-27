La compatta ibrida plug-in BYD DOLPHIN G DM-i ha ottenuto 4,5 stelle e un punteggio complessivo dell'88% nei test indipendenti Green NCAP, un risultato che stabilisce un nuovo primato per la categoria. Il costruttore, primo al mondo nel settore dei veicoli a nuova energia, raggiunge così il valore più alto mai assegnato a una ibrida plug-in con l'attuale protocollo di valutazione.

Si tratta della prima vettura del marchio sviluppata appositamente per il mercato europeo. Il punteggio supera di circa il 20% il precedente record fissato per questa tipologia di propulsione, un salto considerato molto significativo dagli addetti ai lavori.

Gli esperti di Green NCAP hanno messo in evidenza soprattutto l'autonomia a zero emissioni. Nel ciclo combinato WLTP la vettura arriva fino a 105 km in modalità elettrica, mentre durante le prove, condotte in condizioni più impegnative rispetto a quelle previste dall'omologazione, il valore scende a 97 km. Nel test invernale svolto a -7 gradi Celsius la DOLPHIN G DM-i ha completato l'intero percorso senza mai ricorrere al motore termico.

Positivo anche il dato sulle emissioni di gas serra. Considerando l'intero ciclo di vita, compresa la fase produttiva, il modello si ferma a 124 g CO₂-eq/km, grazie alla lunga percorrenza elettrica, al mix energetico europeo e a informazioni sulla fabbricazione verificate da un ente indipendente. Un livello che l'organismo di valutazione giudica molto basso.

Sotto il cofano convivono un motore elettrico, la Blade Battery e un propulsore a benzina. Questa architettura punta a coprire gran parte dei tragitti quotidiani in modalità completamente elettrica, offrendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per i viaggi sulle lunghe distanze.

Nel commentare il traguardo, Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD, ha affermato: "La DOLPHIN G DM-i è il primo modello BYD progettato specificamente per l'Europa e siamo particolarmente soddisfatti che Green NCAP le abbia assegnato il miglior risultato di sempre per un veicolo ibrido plug-in. Il nostro impegno è rendere concrete le innovazioni tecnologiche e con la DOLPHIN G DM-i portiamo la più recente generazione della tecnologia DM in uno dei segmenti di mercato in cui il rapporto qualità-prezzo è più rilevante: quello delle compatte. Siamo quindi particolarmente orgogliosi che il nuovo riferimento per le ibride plug-in secondo Green NCAP sia anche il modello più accessibile della categoria".