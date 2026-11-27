Hyundai sarà il primo partner automotive di Amazon Autos nel Regno Unito: il lancio è previsto all'inizio del 2027 con vendite nei concessionari.

Hyundai sarà la prima casa automobilistica a debuttare su Amazon Autos nel Regno Unito, con il lancio previsto all'inizio del 2027. Il 27 novembre 2026 il costruttore coreano ha annunciato l'estensione dell'accordo oltre i confini americani, dove il marchio era stato il primo a vendere automobili attraverso la piattaforma.

Il Regno Unito sarà il primo mercato fuori dagli Stati Uniti ad accogliere il servizio. Attraverso la versione britannica, Amazon Autos UK, gli utenti potranno verificare la disponibilità delle vetture Hyundai nuove e delle usate certificate, mettere a confronto i modelli e visualizzare prezzi chiari. Sarà inoltre possibile ottenere una stima del valore del proprio veicolo da conferire in permuta e studiare le soluzioni di finanziamento, per poi prenotare online. Su Amazon Autos UK compariranno anche IONIQ 3, IONIQ 5, KONA e i20. La vendita, però, si chiuderà sempre presso un concessionario Hyundai.

Il bilancio americano spiega la scelta di allargare l'intesa. Da quando la collaborazione è scattata nel 2024, ogni vettura del marchio acquistata sulla piattaforma ha accompagnato più di dieci altre vendite nei saloni, realizzate con clienti che avevano prima consultato l'offerta su Amazon. Il dato più significativo riguarda però la natura di questi acquirenti: una larga parte di chi arriva dai concessionari grazie alla piattaforma non aveva mai avuto rapporti con il marchio.

José Muñoz, presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Company, collega questo risultato al nuovo passo internazionale. "La nostra partnership con Amazon Autos ha cambiato il modo in cui molti clienti negli Stati Uniti scoprono Hyundai e il 78% delle vendite influenzate da Amazon presso i nostri concessionari ha coinvolto clienti nuovi per il Brand", ha dichiarato il manager.

Per Muñoz il Regno Unito è anche un tassello chiave della strategia di prodotto. "Ora, per la prima volta, portiamo questa partnership al di fuori degli Stati Uniti. Il Regno Unito è uno dei mercati automobilistici più importanti d'Europa ed è il contesto ideale per dare ulteriore slancio a questa collaborazione, proprio mentre la nostra offensiva di prodotto europea entra in una nuova fase con Hyundai IONIQ 3, seguita dalle nuove TUCSON e BAYON", ha aggiunto.

La nuova fase europea del marchio prende il via dalla IONIQ 3, una compatta 100% elettrica pensata e sviluppata nel Vecchio Continente tenendo conto delle abitudini dei guidatori europei. Il modello è costruito nello stabilimento di İzmit, in Turchia, e si distingue per il design "Aero Hatch", con un coefficiente aerodinamico di appena 0,263. Con un'autonomia media nel ciclo WLTP fino a 497 km e un bagagliaio da 441 litri, la vettura punta al vertice della categoria. Debutta inoltre in Europa il nuovo Pleos Connect, il sistema di infotainment più recente di Hyundai, gestibile da uno schermo centrale che raggiunge i 14,6 pollici.

Accanto alla IONIQ 3, all'inizio del 2027 arriveranno le nuove TUCSON e BAYON. La TUCSON ha superato i 2 milioni di esemplari venduti nella regione dal debutto della prima generazione, avvenuto nel 2004, e 250 mila di questi sono stati immatricolati in Italia. L'attuale quarta generazione, presentata verso la fine del 2020, è risultata la vettura più richiesta tra i privati nella categoria C-SUV europea. Le due novità puntano su ibrido efficiente, spazio maggiore, comfort e connettività evoluta.

Il passaggio digitale non toglie peso alla rete commerciale. I concessionari restano protagonisti in ogni tappa successiva alla fase online, dalla chiusura del contratto alla consegna dell'auto, fino all'assistenza e ai servizi dopo la vendita. Hyundai è già presente su Amazon in Europa con gli Hyundai Brand Space, attivi in vari Paesi, e il nuovo canale britannico si affiancherà a questa presenza.

Xavier Martinet, presidente e amministratore delegato di Hyundai Motor Europe, sottolinea come le abitudini d'acquisto stiano cambiando in fretta. "Il comportamento dei clienti sta cambiando rapidamente. Le persone si informano, confrontano e prendono decisioni online e vogliamo che Hyundai sia presente nei luoghi in cui lo fanno", ha affermato. Nel seguito del suo intervento il dirigente precisa: "Insieme ad Amazon Autos stiamo creando un nuovo modo per i clienti inglesi di scoprire il nostro Brand e stiano raggiungendo un pubblico che, fino a oggi, potrebbe non aver preso in considerazione Hyundai. Si tratta di una soluzione complementare per i nostri concessionari, non di un'alternativa: ogni vendita viene finalizzata attraverso la rete, che continua a essere al centro della relazione con il cliente, dalla consegna all'assistenza post-vendita".

Matt Nuffort, Director di Amazon Autos International, chiude il quadro spiegando l'approccio della piattaforma. "L'acquisto di un'auto è una delle decisioni più importanti per un consumatore e crediamo che debba essere semplice e trasparente come qualsiasi altro acquisto su Amazon", ha affermato. "Nel Regno Unito questo significa permettere ai clienti di consultare facilmente le auto disponibili, visualizzare prezzi trasparenti, confrontare le opzioni di finanziamento e prenotare l'auto su Amazon, per poi completare l'acquisto presso il concessionario. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i retailer britannici per progettare questa esperienza e c'è grande entusiasmo per l'opportunità di intercettare clienti già pronti all'acquisto. Siamo quindi lieti di annunciare l'estensione della nostra partnership con Hyundai, che sarà il nostro primo partner automotive per il lancio nel Regno Unito"