Il fuoristrada Grenadier e la variante pick-up Quartermaster saranno costruiti negli Stati Uniti a partire dal 2028. La decisione fa parte di un piano di medio-lungo periodo messo in campo da INEOS Automotive, che punta a sostenere l'espansione del marchio partendo dal mercato in cui vende di più.

Gli Stati Uniti assorbono oggi circa il 70% delle vendite globali di questo 4X4 britannico, e l'azienda ritiene che produrre sul posto possa generare efficienza e sostenere lo sviluppo nel lungo periodo. Il progetto, però, è ancora in via di definizione: sono stati individuati alcuni possibili siti, e la scelta definitiva arriverà nei prossimi mesi, in vista dell'avvio previsto per il 2028.

Fino a quel momento la produzione proseguirà a Hambach, in Francia, dove vengono realizzati entrambi i modelli. Lo stabilimento è al centro di una trattativa in esclusiva con BYD per la sua cessione. Anche se l'accordo dovesse concludersi positivamente, Grenadier e Quartermaster continuerebbero a essere prodotti in Francia per tutto il periodo di transizione, finché le fasi di avvio negli Stati Uniti non saranno completate.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, parla di una svolta storica per il gruppo: "Questo è probabilmente il momento più importante nella storia di INEOS Automotive". Il manager ha poi motivato la decisione con il clima favorevole che si respira oltreoceano: "Gli americani hanno già accolto il Grenadier con grande entusiasmo e le politiche statunitensi hanno creato un contesto, per le imprese, straordinariamente attrattivo e favorevole alla crescita; avviare la produzione negli Stati Uniti è una scelta del tutto naturale. Ci permetterà di investire, crescere e raggiungere ancora più clienti in tutto il mondo."

In Italia il marchio si affida ad ATFlow, importatore ufficiale di INEOS Automotive. Il direttore generale Giuseppe Rovito assicura che ordini, consegne, interventi di assistenza, forniture di ricambi e garanzie restano gestiti senza interruzioni attraverso la rete, con gli stessi livelli qualitativi che hanno accompagnato il Grenadier sin dal debutto. "Per il mercato italiano questa notizia dà ulteriore fiducia alla solidità del business che ATFlow sviluppa con Ineos Automotive", ha commentato. "Si tratta di un percorso graduale, che si svilupperà nell'arco dei prossimi anni e di cui terremo puntualmente informati clienti e partner", ha aggiunto.