La Volkswagen celebra il 50° anniversario della GTI con una concept car che porta il DNA sportivo del marchio nell’era della mobilità elettrica. Si chiama ID. Polo GTI Clubsport Concept e sviluppa 270 kW (367 CV), raggiungendo una velocità massima di 240 km/h e accelerando da 0 a 100 km/h in appena 4,7 secondi. Un progetto che anticipa una possibile evoluzione delle sportive compatte elettriche, con prestazioni e soluzioni tecniche pensate anche per l’impiego in pista.

Il prototipo sarà presentato al pubblico la prossima settimana all’Essen Motor Show, in programma dal 27 novembre al 6 dicembre 2026. La concept car rappresenta una visione senza compromessi della GTI elettrica, con un’impostazione che privilegia dinamismo, precisione di guida e massima deportanza.

La base tecnica è quella della ID. Polo GTI di serie, accreditata di 166 kW (226 CV), ma la Clubsport Concept porta la potenza a un livello superiore grazie al motore elettrico APP550. La configurazione mantiene la trazione anteriore, affiancata da un bloccaggio elettronico del differenziale anteriore VAQ, fondamentale per gestire l’elevata coppia e migliorare la motricità in accelerazione.

Il sistema Launch Control permette di sfruttare al meglio le prestazioni, mentre la batteria ad alto voltaggio da 52 kWh può erogare per brevi intervalli fino a 290 kW. L’assetto adattivo DCC è stato specificamente tarato per la guida in circuito e lavora insieme al differenziale per garantire precisione e trazione. A completare il pacchetto tecnico ci sono freni con dischi in ceramica e un impianto frenante integrato one-box, sviluppato per sostenere le sollecitazioni della guida sportiva.

Anche il design esprime chiaramente la vocazione racing della concept car. La silhouette a due porte sostituisce quella a quattro della ID. Polo GTI di serie, mentre i passaruota sono allargati di 50 millimetri per lato. Il frontale è caratterizzato da un ampio splitter di derivazione motorsport, mentre al posteriore trovano spazio un diffusore ridisegnato e un alettone in fibra di carbonio che si estende oltre la linea del tetto. Il risultato è una vettura dal look decisamente grintoso, progettata per generare la massima deportanza durante i giri veloci in pista.

L’abitacolo segue la stessa filosofia essenziale. La concept car è configurata per ospitare soltanto due persone, con sedili a guscio Recaro e cinture rosse a cinque punti. Non è previsto un sistema di infotainment: tutto è orientato all’ergonomia e alla guida. La zona posteriore e il vano bagagli sono stati completamente svuotati, lasciando spazio a un roll-bar verniciato nell’iconico GTI Rosso Tornado.

La plancia e i rivestimenti sono realizzati in microfibra ArtVelours scura con impunture rosse, mentre numerosi dettagli sono stati curati dagli apprendisti Volkswagen, coinvolti direttamente nel progetto insieme ai team di Sviluppo e Design.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio l’integrazione del motore APP550, normalmente destinato a modelli di dimensioni maggiori e con installazione posteriore. Nella ID. Polo GTI Clubsport Concept, il propulsore è stato adattato alla configurazione compatta e a trazione anteriore della Polo, portando la coppia da 290 a 550 Nm. Un lavoro di precisione che testimonia le potenzialità della piattaforma modulare elettrica MEB+.

La concept car dimostra così quanto possa essere versatile l’architettura elettrica Volkswagen: da un lato la Mission Efficiency, orientata all’efficienza e già protagonista di tre record mondiali, dall’altro una GTI Clubsport Concept che punta tutto sulle prestazioni. Due interpretazioni differenti della mobilità elettrica, unite dalla stessa base tecnica.

Il 2026 si conferma un anno speciale per la famiglia GTI. Dopo la Golf GTI EDITION 50, la nuova ID.3 GTI, il cui debutto commerciale è previsto all’inizio del 2027, e la ID. Polo GTI, ordinabile da ottobre, la Clubsport Concept rappresenta il quarto nuovo modello GTI dell’anno. Una celebrazione di un’icona che, in cinquant’anni, ha conquistato oltre 2,5 milioni di automobilisti in tutto il mondo.

La ID. Polo GTI Clubsport Concept non è soltanto un esercizio di stile, ma una dimostrazione concreta di come la tradizione sportiva Volkswagen possa evolversi senza rinunciare al proprio carattere. Una GTI elettrica estrema, capace di unire potenza, tecnologia e un’impostazione racing autentica.