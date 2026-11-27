Lancia celebra 120 anni dalla fondazione a Torino nel 1906, tra storia, design, cinema e le nuove Gamma e Ypsilon, con uno sguardo al futuro del marchio.

Lancia compie 120 anni e lo fa guardando sia al proprio passato sia al futuro. Il marchio nacque a Torino il 27 novembre 1906 per iniziativa di Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, due appassionati di automobili decisi a costruire vetture originali e raffinate. Da allora la Casa piemontese ha firmato soluzioni tecniche pionieristiche e modelli entrati stabilmente nella storia del design italiano.

Tutto cominciò nel 1908 con la 12 HP, poi ribattezzata Alpha, che introdusse un telaio basso e leggero insieme a una trasmissione a cardano al posto delle tradizionali catene. Nel 1922 arrivò la Lambda, dotata di scocca portante e sospensioni anteriori indipendenti. Nel 1936 toccò all'Aprilia, ultima vettura seguita personalmente da Vincenzo Lancia, con sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e una carrozzeria dalle linee aerodinamiche molto avanzate per il periodo.

Nel 1950 l'Aurelia stabilì un nuovo primato, diventando la prima vettura di serie a montare un motore V6. Negli anni successivi il marchio ripensò più volte il concetto di automobile, seguendo i mutamenti dei modi di vivere. È il caso della Y10, che reinventò la city car portando eleganza ed esclusività in una vettura compatta. Da quell'idea prese forma la saga di Ypsilon, giunta alla quarta generazione e capace di contare oltre 37 serie speciali.

Sul fronte del design, l'Aurelia B24 Spider del 1955, firmata da Pininfarina, resta uno degli esempi più celebri. Ne furono costruiti appena 240 esemplari e la vettura rinunciava perfino alle maniglie esterne pur di mantenere una linea pulita e continua. Lo stesso spirito ispirò Flaminia, Flavia e Fulvia, mentre già dagli anni Trenta le portiere ad armadio, prive di montante centrale, costituivano una soluzione distintiva. Più avanti arrivarono la Gamma Coupé del 1976, disegnata da Aldo Brovarone, e la Thema 8.32, con interni in pelle e radica che privilegiavano la misura all'ostentazione.

Anche il simbolo ha seguito la stessa ricerca stilistica. Il volante, la bandiera e l'asta disegnati nel 1911 da Carlo Biscaretti di Ruffia sono stati reinterpretati nel 1981 da Massimo Vignelli in una sintesi grafica essenziale, fino all'attuale logo, che rilegge gli elementi storici con un linguaggio contemporaneo.

Nelle competizioni il marchio ha lasciato un segno altrettanto profondo. Fulvia, Stratos, Rally 037 e Delta hanno scritto pagine memorabili dei rally, fino a conquistare dieci titoli mondiali Costruttori nella specialità.

Il legame con il grande schermo è altrettanto forte. Dal cinema muto torinese fino alla stagione della Dolce Vita, le vetture Lancia sono diventate simboli di modernità. Su tutte spicca l'Aurelia B24 Convertibile protagonista de Il sorpasso, il capolavoro di Dino Risi del 1962, accanto a Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

In questi giorni il rapporto con il cinema si rinnova proprio a Torino, dove Lancia partecipa alla 44ª edizione del Torino Film Festival in qualità di Automotive Partner. Alla serata inaugurale, ospitata al Teatro Regio, le nuove Gamma e Ypsilon hanno accompagnato le star internazionali, affiancate da una parata di vetture storiche. Per l'occasione è stata allestita la mostra "Lancia e il cinema. Eleganza in movimento", con scatti degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta che ritraggono Brigitte Bardot, Catherine Spaak e Britt Ekland accanto ad alcune delle vetture più memorabili del marchio.

Il patrimonio storico è tornato protagonista anche alla recente edizione di Milano AutoClassica, dove dodici vetture iconiche provenienti dall'Heritage HUB di Torino hanno celebrato i 120 anni del marchio. Tra gli abbinamenti più suggestivi figurava il confronto tra la Nuova Lancia Gamma e la sua antenata del 1976, che quest'anno compie cinquant'anni.

La Nuova Lancia Gamma, presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, raccoglie l'eredità delle grandi ammiraglie del marchio. Disegnata a Torino e prodotta a Melfi, è una crossover fastback lunga 4,67 metri che unisce eleganza, comfort e tecnologia, ricreando a bordo l'atmosfera di un salotto italiano secondo il concetto di Italian Home Feeling. Poggia sulla piattaforma STLA Medium e propone un'offerta multienergia che va dalla ibrida da 145 CV, con oltre 1.000 km di autonomia complessiva, alle versioni elettriche con autonomia fino a 740 km, fino alla HF Integrale da 375 CV. Il modello si è aggiudicato il Premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027.

Accanto a lei, la Nuova Lancia Ypsilon rilegge le forme morbide di Aurelia e Flaminia, con un calice luminoso e gruppi ottici posteriori circolari che rimandano alla Stratos. All'interno, l'originale tavolino centrale e l'interfaccia intelligente S.A.L.A. puntano su ricercatezza e tecnologia intuitiva. La gamma comprende motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche, mentre le versioni HF e HF Line recuperano l'anima sportiva della compatta torinese.