DENZA partecipa alla 1000 Miglia Green con la Z9GT: un nuovo capitolo di mobilità e lusso

DENZA, marchio associato al colosso BYD, si prepara a segnare un nuovo entusiasmante traguardo: la partecipazione alla 1000 Miglia Green 2025. Questo evento iconico, noto come la versione elettrica della leggendaria corsa automobilistica, rappresenta un’opportunità perfetta per DENZA di mostrare al pubblico le sue innovazioni in ambito di sostenibilità e design.

Durante la Milano Design Week, DENZA ha già attirato l’attenzione con un debutto europeo trionfale, sottolineando la propria capacità di coniugare performance elevate ed eleganza. Ora, la casa automobilistica è pronta a presentare al mondo la sua ammiraglia full-electric, la DENZA Z9GT. Questo veicolo non è solo un simbolo di lusso e innovazione, ma anche un passo avanti nel ridefinire gli standard del settore automobilistico in termini di sostenibilità.

Partecipare alla 1000 Miglia Green permette a DENZA di ribadire il proprio impegno per un futuro a zero emissioni, senza rinunciare all’eleganza e all’innovazione che contraddistinguono il marchio. Questa manifestazione offre un palcoscenico unico per dimostrare come l’eccellenza nel design e nella tecnologia possa andare di pari passo con la coscienza ambientale.

La presenza di DENZA alla 1000 Miglia Green 2025 non è solo un’occasione per mettere in mostra una straordinaria vettura come la Z9GT, ma anche un messaggio chiaro: l’industria automobilistica può prosperare mantenendo un forte impegno verso soluzioni sostenibili, senza mai dimenticare la raffinatezza e il progresso tecnologico.

DENZA, con la Z9GT, continua la sua missione di ridefinire il panorama della mobilità premium, dimostrando che è possibile abbracciare un futuro più verde senza compromettere i valori estetici e prestazionali che distinguono il marchio.