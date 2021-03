Dettagli stilosi e colori freschi: ecco la MINI Lifestyle Collection 2021

Lo stile inconfondibile del marchio premium britannico MINI non affascina solo su strada. I prodotti della MINI Lifestyle Collection 2021 trasmettono inequivocabilmente gioia di vivere, qualità premium e individualità anche in molte altre situazioni della vita quotidiana e del tempo libero. Un design chiaro e pulito, dettagli intelligenti, una lavorazione di alta qualità e una selezione di materiali sostenibili sono le caratteristiche salienti del suo carattere contemporaneo. La MINI Lifestyle Collection 2021 comprende tessuti per grandi e piccoli appassionati di MINI, borse e accessori, pratici compagni per la vita di tutti i giorni e di supporto alla mobilità, nonché prodotti per bambini.

Come di consueto, c’è una vasta gamma di prodotti realizzati attraverso processi particolarmente rispettosi dell’ambiente o utilizzando materiali riciclati. Il design senza tempo e la durata dei prodotti di alta qualità corrispondono anche al principio della sostenibilità. Gli highlights visivi catturano con i colori freschi e un nuovo sorprendente tema di design. Le caratteristiche degli attuali modelli MINI vengono trasferite ai prodotti della MINI Lifestyle Collection 2021. Tra queste, la variante di colore Island Blue, l’Energetic Yellow caratteristico della MINI Electric e, soprattutto, una sfumatura di colore dinamica che si ispira, senza ombra di dubbio, al nuovo Multitone Roof dei modelli MINI.

I nuovi tessuti: cotone organico, colori freschi, design MINI

Colori freschi e un design chiaro e inconfondibile rappresentano lo stile autentico del marchio e caratterizzano i nuovi tessili della MINI Lifestyle Collection 2021, trasformandosi in un vero colpo d’occhio grazie alla gradazione di colori ispirata all’innovativa verniciatura del tetto della MINI 3 porte e della MINI 5 porte. Con la T-Shirt MINI Wordmark Gradient Donna e la T-Shirt MINI Wing Logo Gradient Uomo, le combinazioni di colori Island/Black e Grey/Energetic Yellow vengono presentate al meglio. Novità nella gamma sono anche la T-Shirt MINI 3D Stripes Wing Logo Donna e la T-Shirt MINI 3D Stripes Wing Logo Uomo con un sorprendente motivo a strisce 3D sul petto.

Un look sorprendente è possibile anche per i più piccoli, assicurato, per esempio, dalla nuova felpa MINI 3D Car Kids, il cui motivo del veicolo sul davanti riporta un accattivante effetto cangiante. Infatti, la MINI raffigurata cambia colore a seconda dell’angolo in cui la si guarda. Tutte le T-shirt e le felpe della MINI Lifestyle Collection 2021 sono realizzate in cotone organico al 100% con protezione UV e sono prodotte in Portogallo. Grazie alla morbida qualità del jersey e alla comoda vestibilità, assicurano un alto livello di comfort.

Altre novità della MINI Lifestyle Collection 2021 sono la MINI Lined Jacket da donna (RRP € 132,00) e la MINI Lined Jacket da uomo, due giacche multifunzionali con stile. Le giacche sono infatti leggermente imbottite e quindi offrono protezione anche dalle temperature più fresche. Il materiale esterno senza grinze assicura che le giacche tornino impeccabili anche dopo un viaggio negli stretti scompartimenti del bagaglio.

Stile inconfondibile fin dai primi passi: nuovi prodotti per bambini

Soluzioni eleganti per i piccoli fan di MINI sono da tempo parte integrante di ogni MINI Lifestyle Collection. La novità della gamma attuale è il set regalo MINI Bibs . L’accattivante set è composto da tre bavaglini in colori diversi e ciascuno con un design individuale. I motivi del bulldog e del veicolo non perdono nulla del loro iconico fascino MINI, anche con l’aggiunta occasionale di macchie di porridge o di latte.

Uno straordinario design a rete adorna le ultime versioni dei cappellini che proteggono i fan di MINI dai raggi troppo intensi del sole. Per la prima volta, la MINI Lifestyle Collection 2021 comprende anche cappelli per bambini: il MINI Mesh Kids Cap.

Design elegante e realizzazione sostenibile: i nuovi accessori

I materiali accuratamente selezionati e la lavorazione di alta qualità fanno sì che anche gli accessori della MINI Lifestyle Collection 2021 offrano piacere duraturo e sostenibilità. Plastica riciclata, porcellana e stone paper sono tra i materiali che contribuiscono alla durata dei prodotti. La combinazione di colori e il design creano accenti moderni.

Nella loro ultima versione, ad esempio, gli ombrelli della MINI Lifestyle Collection 2021 combinano un design attuale con una comprovata sostenibilità. Sia il MINI Gradient Foldable Umbrella che il MINI Gradient Walking Stick Umbrella hanno un rivestimento in PET riciclato al 100%. Il gradiente di colore di tutti i nuovi ombrelli, da Island o Energetic Yellow al bianco, crea un vero e proprio raggio di speranza anche in mezzo al tempo più cupo.

Materiale selezionato in modo responsabile e un nuovo look si combinano anche nel MINI Gradient Notebook. Le pagine del taccuino sono in stone paper, che viene prodotta dal calcare macinato in polvere. Questa materia prima è disponibile sottoforma di prodotto di scarto nelle cave in quantità quasi inesauribili. La stone paper può essere prodotta anche in modo particolarmente ecologico: senza fibre di legno e acqua e con un fabbisogno energetico notevolmente inferiore rispetto alla produzione di carta convenzionale. Una particolarità del nuovo notebook con chiusura elastica e copertina soft-touch è la sfumatura di colore realizzata sulle pagine interne – a scelta in Island o Energetic Yellow.

Altre novità della MINI Lifestyle Collection 2021 sono il lanyard MINI Signet con motivo intrecciato (per la prima volta) e la tazza MINI Gradient, disponibile in due varianti di colore. L’esterno delle tazze presenta una sfumatura di colore in Island o Energetic Yellow. Ora sono anche impilabili, in modo che l’uso intelligente dello spazio – tipico di MINI – venga promosso anche in cucina. Nuovi nella gamma sono anche il portachiavi smaltato MINI Wing Logo e il portachiavi smaltato MINI Wordmark che combinano i materiali come la pelle e lo smalto.

Anche il cuscino MINI Travel Pillow, presentato per la prima volta, è un pratico compagno di viaggio, fornendo un maggiore comfort non solo per i viaggi più lunghi. Il cuscino gonfiabile è facile da riporre ed è dotato di un rivestimento lavabile in morbido jersey di cotone.

Borse e valigie con un nuovo design e in materiale sostenibile

Con il loro design dai colori freschi, le nuove borse della MINI Lifestyle Collection 2021 rendono stilosa anche la vita quotidiana, durante lo shopping o viaggi brevi. L’eccezionale sfumatura di colore nelle versioni Island o Energetic Yellow caratterizza ora anche il look del MINI Gradient Wallet, della MINI Small Gradient Pouch, della MINI Gradient Shopper e della MINI Gradient Duffle Bag. Le borse e le sacche sono realizzate in tela idrorepellente e presentano il lettering MINI gommato in un colore a contrasto.

Un’alternativa sostenibile alla valigia rigida è ora disponibile nella MINI Lifestyle Collection 2021: la MINI Contrast Zipper Soft Luggage. Proprio come la MINI Contrast Zipper Traveller Bag, la valigia morbida e flessibile è realizzata in PET riciclato. Il bagaglio nero può essere aperto e chiuso grazie a un’accattivante zip nei colori a contrasto bianco e giallo acceso.

Tutti i prodotti della MINI Lifestyle Collection 2021 sono disponibili presso la rete Concessionari e Service MINI.