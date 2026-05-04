DYSTINCT lancia il singolo MANSORY con Morad: una nuova hit dalle radici multiculturali

DYSTINCT, artista belga-marocchino tra i più innovativi della scena musicale internazionale, torna protagonista con il nuovo singolo MANSORY, realizzato insieme a Morad, icona del rap spagnolo. Il brano, online accompagnato dal video ufficiale girato in Marocco, segna la seconda collaborazione tra i due dopo il successo mondiale di RS6.



MANSORY non è solo una nuova uscita ma rappresenta un ritorno alle origini per DYSTINCT, che si mostra ancora più maturo e autentico. L'artista rivela la parte più cruda ed emotiva dei suoi esordi, esplorando la vulnerabilità che ha consolidato il suo legame con il pubblico internazionale.



La canzone racconta la fine di una relazione e il vuoto che ne deriva. Il sedile vuoto nella sua Mansory diventa una potente metafora della perdita e dell'assenza che continua a farsi sentire nonostante la distanza. Il risultato è un brano intenso e diretto, capace di coinvolgere grazie a un equilibrio tra intimità e ambizione globale.



Dal punto di vista sonoro, MANSORY si distingue per una forte identità multiculturale: arabo, spagnolo e francese si intrecciano in un mix naturale che abbatte le barriere linguistiche, ridefinendo il suono della musica pop attuale. Il video ufficiale, girato in Marocco, valorizza le radici degli artisti con un'estetica cinematografica e intensifica l'impatto del racconto.



L'entusiasmo dei fan per MANSORY si è manifestato ben prima della pubblicazione, con oltre 3.400 creazioni del suono su TikTok e più di 3 milioni di visualizzazioni dei contenuti di DYSTINCT, confermando l'immediato coinvolgimento del pubblico.



La collaborazione tra DYSTINCT e Morad era già stata acclamata con RS6, uno dei brani di punta dell'album BABABA WORLD: 74 milioni di stream, 19 milioni di visualizzazioni video e circa 600 milioni di visualizzazioni su TikTok. MANSORY si candida ora come colonna sonora dell'estate europea, pronto a superare nuovi limiti.



Nel corso della sua carriera, DYSTINCT ha raccolto oltre un miliardo di stream e dominato le classifiche internazionali con hit come YAMA e TA3AL. L'album BABABA WORLD ha debuttato al secondo posto della Global Spotify Chart, superando il mezzo miliardo di stream e coinvolgendo artisti del calibro di J Balvin e French Montana.



DYSTINCT si è affermato come voce di una nuova generazione di artisti arabi che fondono le radici culturali marocchine ad una sensibilità pop europea. Il successo di Ghazali durante i Mondiali FIFA in Qatar ha avviato un percorso fatto di traguardi impressionanti: nel 2024, l'album LAYALI ha conquistato 500 milioni di streaming e il brano Spider, in collaborazione con GIMS, è stato hit numero 1 in Francia.



Riconosciuto anche oltre la musica, DYSTINCT è stato inserito nella lista Forbes 30 Under 30 Europe, ha vinto premi come Artista dell'anno Maghrebino ai Billboard Arabia Awards e Miglior artista nordafricano ai Trace Awards.



Oltre ai risultati discografici DYSTINCT si distingue anche come icona di stile, collaborando con brand come Casablanca e Louis Vuitton e imponendosi come trendsetter. Con il lancio dell'album BABABA WORLD, DYSTINCT ha nuovamente confermato la sua missione: creare musica capace di superare ogni limite linguistico e culturale, unendo tradizione e modernità. Il suo tour BABABA WORLD ha portato l'artista su 17 palchi europei davanti a oltre 40.000 fan.



MANSORY si configura non solo come una hit estiva, ma come una vera dichiarazione d'intenti di due dei protagonisti assoluti della scena musicale europea, destinata a lasciare il segno nella musica globale.