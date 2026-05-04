Le Iene presentano: Inside riflette sull'abitudine alla guerra in prima serata

Domani sera, Italia 1 accende i riflettori su una delle tematiche più urgenti del nostro tempo: la guerra, divenuta una costante nei racconti della cronaca contemporanea. Il nuovo appuntamento con lo spin-off "Le Iene presentano: Inside" propone una profonda riflessione con la puntata intitolata Ci si può abituare alla guerra?, condotta da Matteo Viviani e scritta da Nicola Remisceg.



La trasmissione si interroga su come i conflitti internazionali stiano permeando costantemente la vita e la coscienza collettiva. Nonostante il tentativo di considerare la guerra un evento distante, il moltiplicarsi delle guerre nel mondo testimonia la difficoltà dell'umanità a imparare dai propri errori. All'inizio del 2026 si contano ben 56 guerre distribuite su cinque continenti, una realtà che lascia fuori solo l'Antartide per la semplice assenza di popolazione e non per meriti di pace.



Con l'aiuto di economisti, esperti militari e giornalisti di settore, la puntata analizza la portata e le conseguenze di questa realtà pervasiva. Gli effetti dei conflitti, anche lontani, si riflettono inevitabilmente sulla vita quotidiana in Italia e in tutta l'Europa occidentale, nonostante il Paese non sia direttamente coinvolto in scenari bellici.



Il conflitto in Ucraina, ancora in corso dopo anni, non coinvolge soltanto i popoli che lo subiscono in prima persona, ma arriva a interessare anche l'equilibrio politico, geografico e sociale del nostro continente. In un mondo sempre più interconnesso, ciò che succede a migliaia di chilometri non può essere trattato come un avvenimento remoto, ma entra nella realtà quotidiana, influenzando scelte strategiche, assetti di potere e percezioni sociali.



In questo scenario così inquietante, Le Iene invitano il pubblico a interrogarsi sul senso di assuefazione che può nascere di fronte a una guerra che sembra non arrestarsi mai. La guerra, dunque, non è qualcosa di remoto, bensì una realtà che incide direttamente sugli equilibri politici, geografici e sociali del nostro presente.