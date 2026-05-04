I Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroine e annunciano unico concerto in Italia nel 2026

I Maroon 5 sono tornati sotto i riflettori con il nuovo singolo Heroine, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La band pluripremiata, guidata dalla voce inconfondibile di Adam Levine, riporta il proprio sound alle sonorità che l'hanno resa celebre, fondendo energia e produzione moderna in un brano capace di catturare l'ebbrezza di un legame travolgente attraverso melodie trascinanti e testi carichi di emozione.

Il rilascio di Heroine segna una tappa fondamentale per il gruppo, a pochi mesi dall'edizione deluxe di Love Is Like, l'ottavo album pubblicato nel 2025 e già certificato disco di diamante. Con questa nuova uscita, i Maroon 5 confermano ancora una volta la loro capacità di rinnovarsi senza mai perdere l'identità, alternando brani magnetici e contagiosi come All Night e Priceless, che mettono in luce le radici musicali della band e una costante evoluzione stilistica.

Il 2026 si preannuncia un anno di grande attività live per i Maroon 5, che si preparano a una tournée internazionale con tappe in America Latina ed Europa. Tra i grandi appuntamenti segnalati si spiccano concerti all'ambito BST Hyde Park di Londra, il Rock in Rio e, per il pubblico italiano, un'unica attesa data in programma il 25 giugno agli I-Days Milano Coca-Cola 2026 presso l'Ippodromo Snai-San Siro. Si tratta di un ritorno molto atteso dopo la serie di 24 show sold out nelle arene degli Stati Uniti nel Love Is Like 2025 Tour, che ha visto la band conquistare il pubblico del Madison Square Garden e del The Forum.

Nel corso di una carriera ultraventennale, i Maroon 5 hanno venduto oltre 100 milioni di album e 750 milioni di singoli, collezionando oltre 34 miliardi di stream su Spotify con 12 brani che hanno superato il miliardo di ascolti ciascuno. Tre Grammy Awards, 13 nomination e 32 brani nella Billboard Hot 100 sono solo alcuni dei numeri che sanciscono il successo planetario della formazione di Los Angeles, nominata da Billboard "la migliore band (e l'undicesimo artista in assoluto) del XXI secolo".

Dopo la residenza M5LV inaugurata a Las Vegas nel 2023 e il successo internazionale dei recenti album, i Maroon 5 sono pronti a infiammare i palchi europei nel 2026, confermandosi una delle band più amate, seguite e versatili del panorama mondiale.