gommarosa debutta con l'EP "liminale": introspezione ed elettronica raffinata

gommarosa annuncia il suo debutto discografico con l'EP liminale, disponibile ovunque da mercoledì 6 maggio. Dopo avere anticipato i brani SAHARA e ROSSO AMORE, l'artista milanese si affaccia sulla scena musicale italiana con un progetto che esplora in profondità il proprio universo interiore.



L'EP liminale si configura come un viaggio tra conscio e inconscio, raccontando attraverso musica e parole le emozioni più sfuggenti. gommarosa propone una narrazione intima e sincera, in cui gli stati d'animo più complessi diventano suono e racconto, offrendo all'ascoltatore la possibilità di stare in equilibrio su una soglia emotiva dove il caos si trasforma in una nuova libertà.



La produzione dei DEMONA arricchisce questo percorso sonoro, alternando architetture elettroniche forti e avvolgenti a momenti acustici delicati. La voce di gommarosa, dolce ed eterea, si muove su questi contrasti creando un equilibrio affascinante tra vulnerabilità e potenza. I cori ariosi e lontani, insieme alle melodie fragili e ai glitch, contribuiscono a un'esperienza immersiva che riflette il movimento tra la luce e l'oscurità.



L'identità visiva di liminale è stata curata dalla fotografa e artista Marta Caldarola, capace di accompagnare le atmosfere sonore con immagini eteree e luminose. Il connubio tra musica e immagine diventa così parte integrante dell'intero progetto.



gommarosa, progetto di Maddalena Rivoltella, si descrive come una voce ariosa che fonde elettronica e sensibilità. La scelta del nome suggerisce una personalità malleabile, pronta a lasciarsi attraversare dalle esperienze e a recuperare sempre una dimensione di innocenza. Come gomma capace di deformarsi sotto la pressione delle esperienze esterne, sempre pronta a ritrovare la propria forma originaria, rosa che richiama l'infanzia, la dolcezza e l'innocenza con cui si pone nel mondo.



L'artista presenterà dal vivo liminale il 23 maggio al MI AMI Festival, confermando la volontà di incontrare il pubblico e condividere dal vivo le sue nuove creazioni. Un esordio che non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio invito a immergersi nei propri abissi interiori, alla ricerca di una forma di libertà attraverso la musica.