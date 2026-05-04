Laura Pausini e Achille Lauro insieme per la prima volta dal vivo a Città del Messico

Laura Pausini ha regalato un momento unico al pubblico di Città del Messico durante la tappa del suo IO CANTO/YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027. Per la prima volta dal vivo, la cantante ha eseguito il brano 16 DE MARZO in duetto con Achille Lauro, segnando l'esordio assoluto dell'artista romano in lingua spagnola.

L'emozione è stata palpabile quando sul palco Pausini ha presentato Lauro, definendolo "un amico, un cantautore italiano meraviglioso, che sta facendo la storia nel nostro paese con la sua musica, la sua personalità e il suo carisma". Il pubblico ha accolto l'evento con entusiasmo, celebrando la collaborazione tra due delle voci più influenti della musica italiana contemporanea.

La canzone 16 DE MARZO, adattata da Pausini in spagnolo e presente nell'album IO CANTO 2, è stata scritta dallo stesso Lauro insieme a Ciceroni, Petrella, Dezi e Mungai. Il brano, pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy, è adesso disponibile su tutte le piattaforme di streaming, segnando anche una tappa importante nell'evoluzione artistica di Achille Lauro.

Il tour mondiale di Laura Pausini, giunto all'undicesima edizione, sta riscuotendo un enorme successo internazionale. Dopo il debutto in Spagna con diversi sold out, la tournée ha conquistato il Sud America con date esaurite a Montevideo, Buenos Aires, Santiago (con una doppia data), Lima, Bogotà, Quito e San José. In Messico, Pausini approderà anche a Guadalajara e Monterrey, per poi proseguire nella Repubblica Dominicana e a Porto Rico.

Le prossime tappe americane prevedono concerti in metropoli come Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e infine una grande chiusura al Madison Square Garden di New York. L'attenzione ora è tutta rivolta alla prossima leg europea prevista da ottobre, con già numerose date annunciate.

Il duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro a Città del Messico rappresenta, oltre che una prima assoluta, anche una celebrazione della capacità della musica italiana di abbattere confini culturali e linguistici, coinvolgendo pubblici sempre più vasti in giro per il mondo.