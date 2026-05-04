Il ritorno di OCCHI: nuovo singolo Origami e live a Lodi dopo Sanremo Giovani

OCCHI, giovane promessa dell'indie pop italiano, torna con il nuovo singolo Origami in uscita venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme digitali per Nigiri Records/Sony Music Italy, dopo essersi fatto notare tra i ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Ullallà.

Origami è una canzone che cattura l'essenza dell'estate a vent'anni, tra leggerezza, esperienze spontanee e domande ancora senza risposta. Le giornate si susseguono in modo lento, tutto può trasformarsi in un ricordo inaspettato e i legami nascono seguendo più l'istinto che la ragione. Il brano si distingue per una scrittura che rispecchia i bisogni della nuova generazione, usando un linguaggio immediato pieno di metafore.

Il primo live di Origami è fissato per il 15 maggio a Lodi, città natale di OCCHI, durante l'Idol Music Festival in Piazza della Vittoria. Un'occasione speciale per ascoltare dal vivo un brano già atteso dai fan e dalla scena musicale emergente.

Dietro il nome d'arte OCCHI si cela Andrea Occhipinti, classe 2004, cresciuto a Lodi. La sua musica è uno spazio sicuro in cui trovano voce nostalgia, malinconia e i dettagli invisibili delle emozioni quotidiane. Con uno stile che unisce cantautorato e pop contemporaneo, OCCHI racconta storie autentiche di chi trova il coraggio di cambiare e ricominciare, senza mascherare fragilità e momenti di solitudine. Subito dopo Sanremo Giovani, OCCHI ha collaborato con chiamamifaro nel brano Me l'hai detto tu, un dialogo intenso tra innamorati che riflette sulle emozioni sospese fra addio e ricordo. Le sonorità delicate e avvolgenti si fondono con le parole essenziali e personali dei due giovani cantautori, restituendo un quadro sincero e generazionale.

OCCHI sta lavorando al suo nuovo progetto discografico, promettendo nuove sorprese all'interno del panorama musicale italiano. Origami si candida già come possibile colonna sonora delle giovani estati, confermando la sensibilità e la freschezza che hanno attirato l'attenzione su Andrea Occhipinti fin dai suoi primi passi.