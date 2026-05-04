Eddie Brock annuncia il nuovo singolo Bel Venerdì e due concerti autunnali nei club

Eddie Brock torna al centro della scena musicale italiana con il nuovo singolo Bel Venerdì, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 maggio. L'annuncio è arrivato durante un flash mob carico di emozione e partecipazione al Pincio, cuore simbolico di Roma per l'artista. Nel corso dell'evento, Eddie Brock ha anche svelato due nuove date live nei club: il 21 ottobre a Roma presso l'Hacienda e il 25 ottobre a Milano alla Santeria Toscana.

Bel Venerdì racconta la fine di un amore, tra rabbia e ferite ancora aperte, attraversando il caos che ne segue con una narrazione intima e senza filtri. È la lucidità dolorosa che arriva quando si capisce che lasciar andare è l'unica possibilità. Con immagini quotidiane che si caricano subito di emozione, il brano restituisce il disordine del dopo, quando tutto è ancora troppo vicino per essere davvero superato. Il risultato è una canzone autentica che esprime una fragilità vissuta in modo diretto, emozionando e coinvolgendo il pubblico con la sua verità.

Per Eddie Brock, la musica è un bisogno reale, nato dal desiderio di mettere ordine nei pensieri e nelle emozioni. Da quasi dieci anni, il suo percorso artistico si distingue per scrittura diretta, sensibilità pop e un rapporto molto stretto con i fan. Questo legame speciale è cresciuto lontano dai percorsi più canonici e si è rafforzato dopo la partecipazione a Sanremo 2026 con il brano Avvolti e la pubblicazione della versione deluxe dell'album Amarsi è la rivoluzione. Il singolo precedente, Non è mica te, ha superato 31 milioni di streaming e ha ottenuto la certificazione oro, confermando l'ascesa dell'artista romano.

Eddie Brock, spesso definito il cantante gentile, è riconosciuto anche per la sua vicinanza ai fan. Le ultime tappe in primavera nei club di Milano, Roma, Napoli e Catania hanno evidenziato una comunità molto affezionata attorno alla sua musica e alla sua persona. Proprio tramite i suoi canali social, l'artista aveva invitato i fan per uno speciale appuntamento al Pincio, luogo simbolico della sua Roma e dello stretto rapporto che lo lega a chi lo segue.

Nato nel 1997, Eddie Brock - nome d'arte di Edoardo Iaschi - continua a costruire la propria identità con autenticità e linguaggio contemporaneo, confermando la solidità del rapporto con il pubblico grazie al nuovo singolo e ai due attesi appuntamenti live d'autunno.