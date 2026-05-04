LIGURIA A TAVOLA: un viaggio tra borghi, sapori e tradizioni su Food Network

Torna in televisione uno dei format più amati dagli appassionati di cucina e tradizioni regionali: LIGURIA A TAVOLA debutta dal 5 maggio ogni martedì alle 22.00 su Food Network al canale 33 e in streaming su discovery+.

Il programma accompagna gli spettatori in un itinerario unico alla scoperta dell'anima autentica della Liguria, regione caratterizzata da una straordinaria ricchezza di borghi, montagne e scorci sul mare, ma soprattutto da una tradizione gastronomica antichissima.

Guida d'eccezione è Vittorio Vaccaro, attore per professione, musicista per passione e chef per vocazione, che conduce un vero viaggio culinario tra i sapori più rappresentativi del territorio. Da Millesimo, dove il tartufo nero impreziosisce una zuppa rustica, ad Altare con i tortelli di caprino ligure e la zucca di Rocchetta, fino a Murialdo, patria della castagna e della tradizionale torta del mulino. Non manca Savona con la celebre farinata bianca, simbolo di una cucina tipica che racconta secoli di storia.

LIGURIA A TAVOLA porta sul piccolo schermo ricette, storie e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Ogni tappa rappresenta un'occasione per scoprire nuovi territori attraverso i gusti e i profumi dei suoi piatti simbolo. Un viaggio nella Liguria più autentica, terra ricca di tesori gastronomici e tradizioni culinarie antichissime, che non smette mai di sorprendere.

Il programma è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, con la possibilità di seguire ogni puntata sia su Food Network al Canale 33 del Digitale Terrestre e Tivùsat che in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. A tavola, la Liguria è servita!