Eastpak: una nuova collezione brillante e piena di stile

Per le festività del 2024, la celebre robustezza di Eastpak si arricchisce di un tocco brillante. I modelli classici come il Padded Pak’r e gli accessori perfetti per essere regalati vengono reinterpretati con tessuti stampati e coated che riflettono la luce, valorizzando qualsiasi outfit. Per chi preferisce un look matte, gli accessori dal tono più sobrio presentano dettagli riflettenti, mantenendo sempre la propria funzionalità.

Il tanto amato tessuto glitterato torna in nero, affiancato dalle nuove varianti Sparkly Fuchsia e dalla stampa Sparkly Blur. Per un tocco più artistico, la stampa Glitter Splash crea un effetto cosmico, con tessuto rivestito di dettagli con effetto metallico. Entrambe le stampe sono disponibili sullo zaino Out of Office e sull’astuccio Benchmark, con il Set Sparkly Blur che offre un ottimo spunto come idea regalo.

Per una lucentezza più raffinata, Eastpak introduce tessuti coated in Sparkly Fuchsia e Glossy Navy, conferendo una finitura elegante all’iconico Padded Pak’r. A volte, la lucentezza non fa solo brillare. Anche la collezione Tarp, caratterizzata da borse super funzionali per pendolari e ciclisti, include dettagli riflettenti per la visibilità notturna mantenendo un aspetto elegante.

Tessuti resistenti all’acqua e colori vivaci mantengono i dispositivi tecnologici al sicuro, con la borsa Up Roll, il primo design ciclistico di Eastpak, che offre una protezione extra per qualsiasi tipo di ciclista. I modelli di tutti i giorni come il Day Pak’r in giallo sono progettati con tasche per borracce, laptop e altri elementi essenziali, rendendo la gamma Tarp perfetta per chi è sempre in movimento.

Per un look più audace, le stampe come Jungle Dark e Sparkly Blur compaiono su accessori come le custodie Traver e Benchmark. Charlie, una tote bag in Fuzzy Fuchsia, è la borsa perfetta per un look d’impatto e pratico. Per una stagione in cui si viaggia, Eastpak ha perfezionato i suoi essenziali da viaggio in nuovi colori sofisticati, come il raffinato Transit’r Pack in Suit Blue.