Elisabetta Franchi: ecco la Fall/Winter 2025 Collection

Elisabetta Franchi, marchio italiano di moda fondato alla fine degli anni ’90 a Bologna, continua a ridefinire il concetto di femminilità con una nuova collezione che celebra donne libere, risolute e sicure del proprio potere. Per la stagione Autunno/Inverno 2025, la designer propone un’estetica sofisticata e audace, che esalta la sensualità senza compromessi.

La presentazione della collezione ha avuto luogo nei sontuosi saloni di Palazzo Acerbi, un gioiello architettonico del Seicento carico di storie e mistero. Un tempo dimora del Marchese Ludovico Acerbi, noto per il suo stile di vita opulento e sprezzante, il palazzo si è trasformato nella scenografia perfetta per raccontare una femminilità audace e raffinata.

“Questa collezione è un tributo alla forza e alla libertà delle donne che non hanno paura di esprimersi, che abbracciano la loro sensualità con disinvoltura e determinazione. Ho scelto Palazzo Acerbi come cornice per questa sfilata, un luogo che racconta storie di opulenza e di audacia. Tra quelle stanze, ho voluto dare vita a una femminilità che è insieme elegante e rigorosa, decisa e provocante. Ogni abito racconta la storia di una donna che sfida le convenzioni con eleganza senza mai rinunciare al proprio potere.” – ha dichiarato Elisabetta Franchi.

Ispirandosi all’estetica essenziale degli anni ’90, Elisabetta Franchi mescola raffinatezza e irriverenza, creando un perfetto equilibrio tra sensualità controllata e manifesta. Le silhouette sono scolpite con rigore, mettendo in risalto le spalle e il punto vita, mentre il gioco di contrasti tra texture lucide e opache crea un effetto magnetico.

I capi chiave della collezione includono blazer in pelle animal-free stampa cocco e biker jacket che valorizzano la figura, gonne midi e maglie aderenti che esaltano il corpo con eleganza, cappotti sartoriali sotto cui si nascondono abiti in jersey con cut-out audaci, pellicce sintetiche abbinate a tailoring impeccabile e giacche in vinile strette in vita, che esprimono un’allure iperfemminile.

La palette cromatica della collezione si distingue per tonalità intense e avvolgenti. Il nero e il color caffè dominano la scena, accompagnati dal merlot, un bordeaux profondo e sensuale.

Gli accessori completano il look con un tocco di audacia: la borsa iconica Everywhere si affianca a décolleté dal tacco scultoreo e stivali al ginocchio stampa cocco, perfetti per una donna che vuole sentirsi potente e sofisticata.