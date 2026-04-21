Il fascino dei Vini d'Abbazia conquista la Calabria all'Abbazia della Matina

La Calabria si prepara ad accogliere per la prima volta l'evento Vini d'Abbazia, celebrando la cultura del vino in una cornice unica come l'Abbazia Cistercense di Santa Maria della Matina a San Marco Argentano. Il 2 e 3 maggio, appassionati, esperti del settore e produttori vivranno due giorni di degustazioni e incontri, anticipando l'edizione nazionale di giugno nel Lazio.



L'iniziativa nasce sulla scia del successo ottenuto dalle edizioni nel Lazio, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra tradizione monastica, spiritualità e produzione vitivinicola contemporanea. L'Abbazia della Matina diventerà teatro di un percorso sensoriale unico che permetterà ai visitatori di scoprire le etichette storiche delle abbazie italiane accanto alle eccellenze dei consorzi calabresi.



I partecipanti potranno approfondire aspetti storici e innovativi della viticoltura regionale, grazie a banchi d'assaggio e degustazioni guidate da professionisti. Il percorso sarà dedicato soprattutto ai vitigni autoctoni, rivelandone le caratteristiche distintive e l'evoluzione nel contesto attuale.



Il progetto Vini d'Abbazia assume un ruolo culturale significativo, valorizzando l'importanza delle abbazie nella conservazione del patrimonio enologico europeo. Attraverso il dialogo fra produzioni storiche e identità territoriali, l'iniziativa si propone di rilanciare la centralità di questi luoghi nei processi di valorizzazione agricola.



La prima edizione calabrese si inserisce in un momento di grande attività per il settore vitivinicolo regionale, sostenuta dalla Regione Calabria e dall'ARSAC con l'intento di consolidare la posizione della regione tra le grandi destinazioni italiane del vino di qualità. L'intensa attività messa in campo negli ultimi anni sta dando risultati concreti, contribuendo a rafforzare il posizionamento della Calabria nei circuiti di riferimento del vino di qualità. In questo contesto, iniziative come questa assumono un valore strategico: non solo promuovono le nostre produzioni, ma ne raccontano le radici profonde, intrecciando identità, storia e capacità contemporanea di innovazione. È attraverso questo equilibrio che la Calabria può consolidare la propria attrattività e affermarsi sempre più come destinazione enoturistica di rilievo, sottolinea Gianluca Gallo, Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria.



L'Abbazia della Matina, fondata nel 1065 da Roberto il Guiscardo, rappresenta un autentico scrigno di storia e spiritualità immerso nella campagna calabrese. Tra capitolari e chiostri millenari, l'atmosfera accompagnata dai vini d'abbazia promette un'esperienza irripetibile. È per me un orgoglio aver messo a disposizione questo luogo, contribuendo a valorizzare una realtà ancora poco conosciuta ma perfettamente inserita in un circuito nazionale di grande rilievo, afferma Michele Valentoni, proprietario dell'abbazia e della cantina La Matina.



L'iniziativa rappresenta non solo un'importante occasione di promozione, ma una reale opportunità di incontro e valorizzazione condivisa. Un'esperienza autentica che mette in relazione cultura, storia e produzioni vitivinicole anche geograficamente distanti, aggiunge Judith Sandonato, responsabile organizzativa.





