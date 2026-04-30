lildombaby annuncia il nuovo album VOGUE e porta la sua musica in passerella

lildombaby presenta il suo secondo album VOGUE con una sfilata-evento che fonde musica e moda. Un progetto personale tra EDM, pop e fashion.

lildombaby, giovane promessa della scena urban italiana, annuncia l'uscita del suo secondo album VOGUE, disponibile sulle piattaforme digitali dall'8 maggio e in formato fisico dal 5 giugno. L'artista, classe 2004 e originario di Alba, si conferma tra i protagonisti più interessanti della nuova ondata musicale nazionale.

Il nuovo album nasce da un percorso profondamente personale, iniziato tra le pareti della sua camera e guidato da una ricerca attenta su sonorità e identità. VOGUE si caratterizza per la fusione di EDM, pop e contaminazioni eterogenee, puntando a ricreare attraverso la musica le atmosfere e le emozioni immediate tipiche del mondo della moda. Il risultato è un lavoro coeso, accessibile ma fortemente autoriale, prodotto quasi interamente dallo stesso lildombaby con il supporto creativo del suo team.

Sarei felice se l'album venisse percepito in modo autentico per quello che è: un progetto nato in maniera molto personale, che ho costruito in prima persona nella mia cameretta, passo dopo passo afferma lildombaby.

Per celebrare l'arrivo di VOGUE, lildombaby ha organizzato un evento speciale il 29 aprile: una vera e propria sfilata dove la musica si è intrecciata con la moda. L'appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti del fashion system, dello spettacolo e dei fan dell'artista. Un momento in cui sono stati presentati 13 outfit, ciascuno ispirato a una traccia dell'album, realizzati in collaborazione con la stylist Aurora Dolce, il designer Alan D'Isola e lo IED Istituto Europeo di Design. Ogni capo rispecchia le suggestioni e il concept suggeriti dallo stesso lildombaby, a riprova della sua visione artistica poliedrica.

L'evento si è sviluppato in tre atti: apertura con i brani più legati all'immaginario fashion come Baddy e Anna Wintour, sfilata dei look ispirati alle canzoni e una listening session con live performance esclusiva. Una contaminazione originale tra musica, moda e arte visiva che racconta la volontà dell'artista di creare un'esperienza estetica immersiva, oltre la dimensione musicale.

Dopo l'esordio con l'album CORALINE nel 2024 e il singolo ANUBI diventato virale nel 2025 superando 1,7 milioni di stream, lildombaby ha proseguito la sua crescita affermandosi anche grazie a singoli di successo e importanti collaborazioni. Con VOGUE, il giovane artista rafforza la propria identità e si conferma fra i volti emergenti più interessanti e riconoscibili nell'attuale panorama urban italiano.