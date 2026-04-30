Flaco G lancia VENE BLU: il nuovo singolo anticipa l'album THE GOLDFATHER

Flaco G torna a sorprendere la scena rap italiana con il lancio di VENE BLU, il singolo che anticipa il suo primo album, THE GOLDFATHER, in uscita il 15 maggio. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme da mezzanotte, si distingue per un sound sospeso tra passato e presente, grazie alla produzione emotiva firmata da Murad.



L'artista mostra una nuova profondità, aprendo una crepa nell'oro per rivelare ciò che si cela sotto la superficie: rispetto, cicatrici, rapporti che cambiano e quella sensazione di essere ancora piccolo, anche quando tutto attorno sembra crescere. Il beat alterna piano, assoli di tromba, violini e batteria, accompagnando la voce di Flaco G in quello che diventa un vero viaggio interiore.



"Dietro ogni impero ci sono ferite, scelte e silenzi. E Flaco G non prova a nasconderli: li mette in musica, trasformando la propria imperfezione in identità": con queste parole il progetto THE GOLDFATHER prende forma non solo come testimonianza del suo status di leader nel rap game, ma anche come riflessione sulle contraddizioni e sulle fragilità che lo definiscono.



Nel 2025, con il progetto GOLD FELLA, Flaco G aveva già conquistato i radar della scena, ma è con questo nuovo lavoro che raggiunge la maturità artistica: il passaggio da Fella a Father segna il salto da giovane promessa a figura di riferimento. L'annuncio dell'album è stato accompagnato da una live session spettacolare girata su una pista d'atterraggio, con l'artista a bordo di un iconico Booster dorato, dove sono stati spoilerati alcuni brani della tracklist.



La crescita di Flaco G è palpabile anche a livello tecnico: gli incastri diventano chirurgici, il flow si affila come mai prima e la narrazione si fa più profonda, fondendo la durezza della periferia milanese con una consapevolezza nuova, frutto delle sfide affrontate lungo la strada.



Cresciuto nel quartiere Famagosta di Milano, classe 2001, Flaco G si è imposto con uno stile unico e riconoscibile. Dai freestyle giovanili ispirati a 50 Cent, Notorious BIG e Club Dogo, ai singoli di successo come Kaioken, Milano Southside e Quelli come me feat. 22Simba, la sua carriera ha vissuto un'escalation rapida. Nel 2025 ha sfornato diverse hit, tra cui GDE WOW con Shiva, Fashion Killa, TOUR e Happiness con IvanBi, per poi inaugurare il 2026 con SEX TRAP REPEAT e la live session su YouTube che accompagna l'arrivo imminente di THE GOLDFATHER.



L'album è già in preorder nei formati vinile e CD, molti dei quali già sold out. Per Flaco G inizia una nuova era: il tempo del Padre, pronto a lasciare un'impronta indelebile nel panorama hip hop italiano.