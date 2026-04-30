Ligabue dà il via al tour europeo Certe Notti in Europa e inaugura l'Unipol Dome

Luciano Ligabue è pronto a dare il via a un nuovo anno di grandi eventi live con il tour europeo Certe Notti in Europa, che partirà domani da Barcellona e toccherà alcune delle principali città del continente come Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

La lunga stagione di concerti vedrà il rocker emiliano protagonista sia oltre i confini italiani sia nelle venue più prestigiose del nostro Paese, portando sul palco la celebrazione dei trent'anni di Certe notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, pietre miliari della sua carriera.

"Cresce l'attesa per LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony, uno show unico con cui mercoledì 6 maggio il Liga inaugurerà il palco dell'Unipol Dome nel quartiere Santa Giulia di Milano. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l'inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia."

Dopo l'esordio in Europa e la tappa storica all'Unipol Dome, la festa proseguirà negli stadi italiani a giugno, con quattro appuntamenti già molto attesi: il 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione per la data zero, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino e il 20 giugno allo Stadio San Siro di Milano, già annunciato come sold out.

Le celebrazioni per il trentennale di Certe notti e il ventennale del primo Campovolo continueranno a settembre e ottobre con un vero e proprio gran finale: 14 città italiane, 14 date uniche e irripetibili nei principali palasport, senza repliche per rendere ogni appuntamento speciale. Il viaggio inizierà il 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre di nuovo all'Unipol Dome, che ospiterà l'ultima data live di Ligabue per il 2026.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti: 1° maggio Barcellona (sold out), 2 maggio Madrid (sold out), 6 maggio Milano-Unipol Dome, 8 maggio Parigi, 9 maggio Londra (sold out), 11 maggio Utrecht, 12 maggio Bruxelles, 14 maggio Lussemburgo, 16 maggio Zurigo, 5 giugno Bibione, 12 giugno Roma, 17 giugno Torino, 20 giugno Milano (sold out), seguiti dal tour nei palasport italiani dal 22 settembre al 24 ottobre tra cui Verona, Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona e la chiusura a Milano.