Rugby Sound Festival 2026: musica e grandi nomi all'Isola del Castello di Legnano

Dal 2 al 18 luglio torna il Rugby Sound Festival per la sua 25a edizione: attesi live di Madame, Elio e le Storie Tese, Subsonica, Salmo e altre sorprese.

Dal 2 al 18 luglio 2026 l'Isola del Castello di Legnano si trasformerà ancora una volta nell'epicentro dell'estate musicale italiana, grazie alla 25ª edizione del Rugby Sound Festival.

Nato come evento sportivo legato al rugby, nel tempo questo appuntamento si è allargato fino a diventare uno dei punti di riferimento per i concerti e la musica dal vivo in Lombardia. Grazie a una lineup sempre più ricca e diversificata, il festival continua a richiamare una platea eterogenea, offrendo performance degli artisti più amati e nomi di spicco del panorama nazionale.

Quest'anno la kermesse si apre il 2 luglio con Tony Pitony (già sold out), mentre il 3 luglio salirà sul palco Madame, cantautrice tra le più influenti della sua generazione. Il 4 luglio sarà la volta dello spettacolo Voglio Tornare Negli Anni 90'. Dopo una breve pausa, si riprende il 9 luglio con gli inimitabili Elio e le Storie Tese.

La lineup prosegue il 10 luglio quando arriveranno i Subsonica, preceduti dagli opening act Casinò Royale e Tära, mentre l'11 luglio toccherà invece ai Finley e al fenomeno Teenage Dream. Il 16 luglio, fari puntati su Salmo, tra i rapper più seguiti del momento, con l'apertura di 18K. Il gran finale il 18 luglio con la Zarro Night e ospite speciale Il Pagante.

Il festival si distingue da sempre per la capacità di abbracciare diversi generi musicali: dalla canzone d'autore al rap, dall'elettronica al pop, si offre un'esperienza di intrattenimento tra storia e musica, valorizzando la suggestiva cornice dell'Isola del Castello.

I biglietti sono già disponibili online e la manifestazione annuncia che altre sorprese e ospiti saranno comunicate nei prossimi giorni, promettendo una venticinquesima edizione indimenticabile.