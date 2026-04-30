Zara Larsson pubblica Midnight Sun: Girls Trip con superstar internazionali

Zara Larsson ritorna alla ribalta con un nuovo e attesissimo album, Midnight Sun: Girls Trip, disponibile dal primo maggio. La popstar svedese, nominata ai GRAMMY, offre un progetto ricco di collaborazioni femminili d'eccellenza, tra cui PinkPantheress, Kehlani, Madison Beer, Shakira, Tyla e Robyn, regalando un viaggio musicale tutto al femminile.



L'album segue il successo di Midnight Sun del 2025 e raccoglie l'essenza di una notte d'estate svedese che, nelle parole di Larsson, non finisce mai. La tracklist propone pezzi come Midnight Sun con PinkPantheress, Blue Moon con Kehlani, la potente collaborazione internazionale Eurosummer insieme a Shakira e Hot & Sexy con Tyla. Completano il quadro l'inedita The Ambition con Madison Beer e BAMBII e il brano Puss Puss con Robyn.



Larsson ha presentato in anteprima il disco ai fan milanesi con un listening party glamour, un evento all'insegna di glitter, hair styling e cupcakes personalizzati. Attraverso un'atmosfera esclusiva, i presenti hanno avuto l'opportunità di scoprire in anteprima la varietà delle collaborazioni del progetto.



L'artista vanta oggi tre brani in classifica nella Billboard Hot 100: la titletrack Midnight Sun (#39), la hit globale del 2016 Lush Life e Stateside con PinkPantheress, impiegata per una coreografia olimpica da Alysa Liu. Da segnalare anche la recente collaborazione con Tyla per She Did It Again, una traccia già in forte ascesa.



Zara Larsson ha spiegato il concept dell'album con un messaggio autentico: Volevo che tutto il disco avesse la sensazione di una notte d'estate che non finisce mai. Una parte della mia anima è proprio una notte estiva svedese. Questo album racchiude quella sensazione, quel momento in cui la vita è così bella da farti venire le lacrime agli occhi.



Midnight Sun prende vita grazie al lavoro creativo insieme a MNEK, all'emergente Margo XS e alla songwriter Helena Gao. Il risultato è un progetto diretto, intenso e ricco di emozione, che riflette la crescita personale e artistica della cantante in quasi vent'anni di carriera, capace di raccontare sé stessa tra nostalgia, ambizione, sicurezza e momenti di delicata vulnerabilità.



Realizzare questo disco mi ha riportata all'inizio di tutto, ai miei primi EP, quando fare musica significava soprattutto divertirmi, creare liberamente ed essere sincera. Chi amerà questo album, amerà una parte di me profondamente autentica.



Zara Larsson, classe 1997, ha già conquistato il pubblico internazionale con successi come Lush Life e Never Forget You. Continuando a ridefinire la sua identità pop, con questo nuovo lavoro unisce talento vocale, presenza scenica e autenticità emotiva, confermandosi tra le voci più influenti dell'attuale scena musicale europea.