Casadilego incanta con il tour estivo Silenzio (tutto di me) e annuncia nuove date

Casadilego torna protagonista della scena musicale nazionale con il tour estivo Silenzio (tutto di me), che prenderà il via il 16 giugno dallo Sherwood Festival di Padova. Dopo aver conquistato pubblico e critica con il suo primo album, presentato dal vivo la scorsa primavera a Terlizzi, Roma e Milano, la giovane artista è pronta a regalare nuove emozioni sui palchi italiani.



La cantautrice sarà anche tra le protagoniste del Concerto del Primo Maggio a Roma, evento simbolo per la musica italiana, promosso da CGIL, CISL e UIL.



Il nuovo tour sarà l'occasione perfetta per vivere le atmosfere intime e potenti di Silenzio (tutto di me), disco d'esordio di Elisa Coclite, in arte Casadilego. L'album nasce dall'esigenza di esplorare una dimensione più artigianale e autentica della musica, puntando su arrangiamenti ricchi di strumenti suonati e pochissime basi elettroniche. La stessa cover, affidata a Lella Povia, riflette questa scelta attraverso una grafica analogica realizzata filo su carta.



Casadilego racconta personalmente la genesi dell'album: "I brani raccontano un momento di passaggio, dalla tarda adolescenza a un principio di età adulta che, pur nel suo essere un approdo recente, è stata comunque in grado di travolgermi, rendendomi una giovane donna che fino a pochi anni prima era impossibile anche solo immaginare. Dopo la vittoria a X-Factor scegliere il silenzio per rispettare i miei ritmi e la mia indole artistica non era scontato, ma quel silenzio è diventato uno spazio accogliente per tutto quello che è successo: il cinema, il teatro, l'incontro con le persone che hanno la mia stessa idea di musica. Pensiamo spesso al silenzio come a uno spazio vuoto, io ho sperimentato il contrario. Queste canzoni, esattamente come me, sono passate (letteralmente e musicalmente) per mille distorsioni ma sono rimaste semplici e sincere".



Tra le tappe del tour estivo spiccano Padova, Berchidda, Bologna, Susa, Padenghe sul Garda, Mazara del Vallo e Teramo. I biglietti sono già disponibili e le date saranno costantemente aggiornate.



La tracklist dell'album comprende nove brani: K, Verdeforesta, Stare svegli, Silenzio, Più facile, Dimmi, Alberi, Posto nuovo e How Things Change. Tematiche come libertà, amicizia, solitudine e la forza dei legami platonici si intrecciano, con l'Abruzzo di Casadilego a fare da sfondo e metafora di viaggio e crescita personale.



Elisa Coclite, che ha conquistato il pubblico vincendo la quattordicesima edizione di X Factor Italia, ha già collaborato con artisti di fama internazionale come Ed Sheeran e ha aperto concerti di nomi del calibro di Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper e Asaf Avidan. Non manca l'esperienza cinematografica da protagonista nel film My Soul Summer e quella teatrale nell'opera rock Lazarus, accanto a Manuel Agnelli.



Silenzio (tutto di me) si distingue come un debutto costruito con cura, lontano dalle mode e vicino all'essenza musicale, segnando l'avvio di un percorso artistico autentico e personale.