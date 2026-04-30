Dalla Strada al Palco Special: Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Zarrillo su Rai 1

Dalla Strada al Palco Special torna protagonista su Rai 1 con una serata evento che promette musica, emozioni e tante sorprese. L'appuntamento eccezionale è fissato per sabato 2 maggio, in prima serata, prima di riprendere ogni venerdì dalla settimana successiva. Il format, ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, si è ormai consolidato come una delle esperienze televisive più coinvolgenti della stagione.

Sul palcoscenico della più grande festa degli artisti di strada saliranno Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo, ospiti musicali di grande prestigio. Le loro esibizioni saranno affiancate dal commento di una straordinaria compagnia di "passanti importanti" composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano, capaci di portare il pubblico dentro le emozioni delle performance.

Ad accompagnare gli artisti ci sarà la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, che offrirà un accompagnamento musicale d'eccezione per valorizzare ogni singola esibizione. Il pubblico e i "passanti importanti", al termine della puntata, avranno il compito di scegliere i due performer migliori che accederanno alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada d'Italia.

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. La trasmissione mira a raccontare e celebrare non solo la musica, ma anche la forza e l'umanità di chi ogni giorno sceglie la strada come palco, in una gara che è prima di tutto una festa delle arti e della condivisione.