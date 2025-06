Formula E e Gameloft lanciano la nuova GEN3 Evo in Asphalt Legends Unite

Formula E e Gameloft, leader nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi mobile, annunciano una collaborazione senza precedenti: la rivoluzionaria monoposto GEN3 Evo fa il suo debutto in Asphalt Legends Unite, il gioco arcade di corse più grande e popolare al mondo.

Per la prima volta nella storia, gli appassionati potranno mettersi al volante della GEN3 Evo, la monoposto elettrica più veloce al mondo in accelerazione, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1,82 secondi. Questa incredibile vettura sarà disponibile nel gioco con l’arrivo dell’Aggiornamento 43, in concomitanza con la decima e undicesima gara della Stagione 11 di Formula E a Shanghai.

I giocatori avranno l’opportunità unica di sperimentare la potenza e l’innovazione della GEN3 Evo, guidando con le iconiche livree del Campionato Mondiale di Formula E. A rendere l’esperienza ancora più immersiva, ci saranno le colorazioni ufficiali di quattro delle scuderie più importanti del campionato: Jaguar TCS Racing, scuderia campione del mondo in carica; TAG Heuer Porsche Formula E Team, attuale campione del mondo piloti con Pascal Wehrlein; Andretti Formula E, ex campione del mondo con Jake Dennis; e Nissan Formula E Team, attualmente al comando delle classifiche piloti, team e costruttori.

Per celebrare questa collaborazione innovativa, verranno lanciati tre eventi a tempo limitato all’interno di Asphalt Legends Unite, pensati per coinvolgere la community globale di gamer e fan del motorsport. Il primo, Team Battle, si svolgerà dal 29 maggio all’11 giugno, e vedrà i giocatori scegliere un team da rappresentare, gareggiando per accumulare punti. Seguirà il Championship Livery Event, dal 7 al 20 luglio, che permetterà ai partecipanti di sbloccare la GEN3 Evo con la speciale livrea del campionato. Infine, dal 24 al 30 luglio, si terrà l’evento Winning Team Celebration, durante il quale sarà disponibile per tutti la livrea del team vincitore del primo evento.

Formula E sosterrà il lancio della GEN3 Evo anche nel mondo reale, con attivazioni dal vivo nel Fan Village durante le gare di Shanghai e Londra, creando un ponte tra l’esperienza virtuale del gioco e l’adrenalina delle corse su pista.