FREITAG amplia la famiglia delle Reflected Bags

FREITAG, l’iconica marca svizzera che da anni si distingue per la creazione di borse e accessori unici e sostenibili, ha recentemente lanciato quattro nuovi modelli di borse salvaspazio e riflettenti. Questi nuovi compagni pratici e versatili sono pensati per adattarsi alle esigenze del giorno e della notte, offrendo non solo funzionalità ma anche un’impronta ecologica positiva.

I quattro nuovi modelli che si aggiungono alla famiglia delle Reflected Bags sono lo zaino messenger grande e dal volume variabile F691 GLEASON, la borsa a tracolla multifunzionale F685 HENRY e le due pratiche pouch F607 MARKS e F608 KNOTT. Ognuno di essi porta con sé una storia di rigenerazione e sostenibilità, incarnando i valori fondamentali di FREITAG.

Dal 1993 FREITAG regala una nuova vita ai vecchi teloni dei camion trasformandoli in borse e accessori altamente funzionali. Da allora, l’azienda ha continuato a crescere e a ispirare con il suo approccio innovativo e rispettoso dell’ambiente. Nel 2003, un modello FREITAG è stato addirittura inserito nella sezione design del Museum of Modern Art di New York.

Le nuove Reflected Bags sono già disponibili per l’acquisto, a partire dal 6 novembre, sia online sul sito ufficiale di FREITAG che nei FREITAG Store sparsi in tutto il mondo. Questi nuovi modelli sono l’ennesima dimostrazione di come la moda e la sostenibilità possano convivere, offrendo soluzioni pratiche e alla moda per un consumatore attento all’impatto ambientale.

Un’opportunità unica per portare con sé non solo un accessorio alla moda, ma un pezzo unico che racconta una storia di rigenerazione e impegno ambientale. FREITAG continua a ispirare e a guidare il settore della moda verso un futuro più sostenibile e consapevole.