Gaga Chromatica Ball: Uno show eccezionale con Lady Gaga

Lady Gaga, icona della musica pop internazionale, porta il suo straordinario concerto Gaga Chromatica Ball in esclusiva per l’Italia su Sky, NOW e TV8. Questo evento imperdibile rappresenta un momento cardine nella carriera eccezionale della talentuosa artista.

Il concerto cattura l’energia travolgente di Lady Gaga durante il suo “Chromatica Ball Tour” del 2022, tenutosi al leggendario Dodger Stadium di Los Angeles di fronte a una folla di oltre 52.000 spettatori. Diretto, prodotto e creato personalmente da Lady Gaga, lo show sarà trasmesso mercoledì 28 agosto su Sky e NOW, e sabato 31 agosto su TV8.

Gaga Chromatica Ball non è solo un concerto, ma un’esperienza senza precedenti che fonde musica, performance e emozioni in un mix esplosivo. Sul palco, Lady Gaga si esibisce in uno spettacolo mozzafiato che include coreografie straordinarie, momenti intimi al pianoforte, effetti speciali e tocchi personali con il suo pubblico.

La scaletta del concerto presenta le indimenticabili hit di Lady Gaga, tra cui “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance”, “Poker Face”, “Shallow” e “Rain On Me”. La popstar ha espresso la sua gratitudine ai suoi fan, definendo Chromatica una “vendetta colorata” e ringraziando il suo pubblico per il supporto costante.

Lady Gaga ha lavorato con cura e passione per portare i suoi fan in questo viaggio musicale unico nel suo genere. Il concerto rappresenta un momento emozionante e coinvolgente per tutti coloro che ammirano il talento e la creatività della straordinaria artista.