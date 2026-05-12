MotelNoire presenta il nuovo album 'MalaMilano' con un live ai Magazzini Generali

I MotelNoire tornano a raccontare Milano con un nuovo progetto discografico che si preannuncia crudo e autentico. Sabato 16 maggio alle 20.30 ai Magazzini Generali, la storica rock band milanese porterà sul palco in anteprima i brani di "MalaMilano", il loro nuovo album in uscita il 29 maggio in versione fisica e digitale.



Nati nelle periferie sud di Milano nel 1999, i MotelNoire hanno trasformato le esperienze della vita quotidiana in musica senza filtri, diventando voce e simbolo di chi affronta le difficoltà delle periferie urbane. La formazione - composta da Domenico "Nik" Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni) - ha fatto dell'autenticità il proprio marchio di fabbrica.



L'album "MalaMilano" si distingue per un approccio diretto e privo di retorica. Nessuna ricerca di redenzione, ma una fotografia sincera di esistenze vissute tra fragilità e resistenza, con undici tracce che intrecciano il vissuto personale degli autori con quello di una generazione cresciuta in fretta. Tra le collaborazioni, spicca quella con Jake La Furia in "MalaMilano", arricchendo il racconto sonoro della dimensione urbana.



MalaMilano è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati - spiegano i MotelNoire - è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano.



La tracklist del nuovo progetto include brani come "Killer", "A un passo dalla Luna", "Brutte abitudini" e "Il mio nome è nessuno". Il concerto del 16 maggio è aperto a tutti, con ingresso libero fino a esaurimento posti, offrendo un'occasione per entrare nel cuore pulsante della Milano meno raccontata.



Il percorso musicale dei MotelNoire vanta collaborazioni di rilievo con artisti come Federico Zampaglione e Le Vibrazioni, e una lunga esperienza live condivisa con nomi come Lacuna Coil e Tormento. Il nuovo album, coprodotto con Stargaze, Enrico Rovelli e Orangle Records, conferma il legame indissolubile della band con la città e con chi cerca riscatto attraverso la musica.