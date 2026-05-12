I Legnanesi tornano a Milano con le ultime repliche di I Promossi Sposi

I Legnanesi festeggiano un successo travolgente con lo spettacolo I Promossi Sposi, pronto a conquistare ancora Milano con tre ultime, imperdibili repliche al Teatro Manzoni dal 29 al 31 maggio 2026. Dopo aver debuttato nel dicembre 2025 e registrato oltre 100 date in tutta Italia, tra cui ben 44 repliche sold out proprio al Manzoni, la compagnia lombarda si conferma tra le realtà teatrali più amate dal pubblico.



Al centro dello spettacolo I Promossi Sposi non c'è una semplice rivisitazione del celebre romanzo di Manzoni, ma un omaggio all'incredibile capacità dell'autore di raccontare la complessità dei sentimenti. La trama prende il via da un errore burocratico: Il Giovanni annuncia con sconforto a La Teresa che, a causa di un errore burocratico, il loro matrimonio non risulta valido. Da questo spunto nasce un vortice di equivoci, imprevisti, gag irresistibili e colpi di scena, con i personaggi costretti a interpretare ruoli inattesi ma, come scriveva Manzoni, il cuore è un guazzabuglio.



Il pubblico potrà assistere nuovamente alle performance di Teresa, Mabilia e Giovanni, che tornano sul palco con la consueta energia e ironia che ha reso celebre la compagnia. Le prossime date previste sono il 15 e 16 maggio al Politeama Genovese di Genova, dal 21 al 24 maggio al Teatro Condominio di Gallarate (VA) e, infine, le ultime repliche milanesi: 29, 30 (pomeridiana) e 31 maggio.



Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, I Legnanesi raccontano da oltre settant'anni la quotidianità della corte lombarda attraverso le vicende della famiglia Colombo. Teresa, storica figura interpretata oggi da Antonio Provasio, la figlia Mabilia portata sul palco da Enrico Dalceri, e Giovanni interpretato da Italo Giglioli, rappresentano da sempre uno specchio ironico e acuto della società lombarda.



La regia è firmata da Antonio Provasio, musiche e coreografie da Enrico Dalceri, mentre i testi sono scritti da Mitia Del Brocco. Questa sinergia artistica garantisce continuità e qualità a una tradizione che non smette di appassionare generazioni di spettatori.



