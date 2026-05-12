Random torna con Fino alla Luna: un nuovo singolo pop che unisce e emoziona

Random, il giovane cantautore italiano classe 2001, torna a sorprendere il pubblico con il suo nuovo singolo Fino alla Luna, disponibile da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Altafonte Italia. Il brano, prodotto da Adam11, si distingue per un'intensità pop che racconta la forza di un legame invisibile, capace di unire anche quando tutto sembra dividere.

In un periodo caratterizzato da rumore e velocità, dove milioni di volti si incrociano senza realmente incontrarsi, Random costruisce una narrazione emotiva che parte dal caos per arrivare all'essenziale. Nel brano, la "voce" diventa un punto fermo e una guida attraverso distanza, tempo e smarrimento. La canzone si muove abilmente fra caso e destino, suggerendo che la condivisione e l'incontro siano esperienze inevitabili, anche quando sembra che tutto si disperda. Risultano emblematiche le parole: Anche se ci siamo persi tra milioni di persone / Sento la tua voce / Non importa come, quando e dove.

L'artista sottolinea la volontà di lanciare un messaggio soprattutto alle nuove generazioni, invitandole con queste parole: Fino alla Luna è un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza. Un appello a restare in ascolto di connessioni vere, quelle che diventano amore in tutte le sue forme: per qualcuno, per ciò in cui crediamo o per quello che ci fa sentire vivi. Oggi vivo la musica in modo diverso, non mi interessa più rincorrere numeri o classifiche, ma lasciare qualcosa di reale, che possa far riflettere, aiutare anche solo una persona o accendere qualcosa dentro.

Fino alla Luna accompagna l'ascoltatore in un viaggio universale, sottolineando la sensazione che certi legami non siano casuali ma necessari. La metafora della luna amplifica il senso di distanza trasformandolo in uno spazio condiviso, dove la notte non rappresenta solo assenza, ma anche traversata e possibilità di orientamento. In questo scenario sospeso, la presenza dell'altro resta un punto fermo, come recita il testo: È vero che una stella quando cade s'illumina.

Il videoclip ufficiale di Fino alla Luna sarà disponibile su YouTube a partire da venerdì 15 maggio alle ore 14.00. Diretto da Samuele Apperti, il video assume tratti futuristici e vede la partecipazione di Alessio Lapadula come ballerino e coreografo, insieme a Camilla Caimi.

Random nasce nel 2001 a Massa di Somma (NA) e debutta nel 2018 con l'album Giovane Oro. Nel 2019 il singolo Chiasso raggiunge oltre 150 milioni di stream su Spotify, arriva terzo nella classifica FIMI e ottiene quattro certificazioni Disco di Platino. Seguono altri successi: Rossetto (Disco di Platino e oltre 55 milioni di stream), la partecipazione ad Amici Speciali nel 2020, l'EP Montagne Russe che debutta al quinto posto della classifica FIMI e il celebre Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa (doppio Disco di Platino e 75 milioni di stream). Nel 2021 Random è tra i big al Festival di Sanremo con Torno a te e nel 2022 interpreta La ballata dei gusci infranti, colonna sonora dell'omonimo film. Nel 2025 pubblica Uragano, seguito da Senza di Te nel 2026, fino ad arrivare oggi a Fino alla Luna.

Il nuovo singolo di Random, tra poesia e pop, celebra la forza delle connessioni autentiche, l'importanza di trovare punti fermi nel caos della vita contemporanea e ribadisce la capacità della musica di unire oltre la distanza.