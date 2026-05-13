MV Killa torna con N.A.P.L.: un manifesto di appartenenza e identità urbana

MV Killa si conferma tra i protagonisti più riconoscibili della scena urban italiana con il nuovo singolo N.A.P.L., disponibile ovunque da venerdì 15 maggio. Il brano si presenta come un potente manifesto identitario che racconta la realtà autentica di Napoli e della sua gente, senza cedere a stereotipi né a visioni romanzate.



Il singolo, pubblicato su Warner Records in collaborazione con Warner Music Italy, si apre con un evidente campionamento di World-A-Reggae di Ini Kamoze, già anticipato dal trailer diffuso sui social dell'artista. Questo elemento richiama immediatamente l'atmosfera reggae giamaicana e introduce un ponte musicale tra Kingston e il capoluogo partenopeo: due città lontane sulla mappa ma unite da una forte cultura street e da simili tensioni sociali.



Nel suo testo MV Killa racconta con sincerità la complessità dell'essere napoletano, evidenziando il peso dell'ambiente e la forza necessaria per affrontare le sfide quotidiane. Il ritornello insiste su una frase che è dichiarazione di appartenenza: Je song 'e Napl. Non è solo un tormentone ma il simbolo di un orgoglio e un legame indissolubile con la propria terra, fatto di contrasti tra famiglia, strada e sopravvivenza.



Lo stile di MV Killa si distingue da sempre per il flow impattante e le influenze rap d'oltreoceano, elementi che si ritrovano anche in questo nuovo progetto. La produzione del brano arricchisce il racconto con sonorità urban e un'immaginario visivo che rafforza il messaggio identitario.



Dopo anni di successi e collaborazioni con nomi di punta come Guè, Geolier e Madman, oltre a numerose hit e progetti solisti, MV Killa conferma il suo ruolo di rilievo all'interno della scena. Il rapper, parte del collettivo SLF, continua a dimostrare una forte coerenza artistica, mantenendo una cifra stilistica che lo rende unico e riconoscibile.



N.A.P.L. è destinata a imporsi non solo come banger radiofonico, ma soprattutto come un racconto autentico e potente di identità urbana, simbolo di un'appartenenza vissuta ogni giorno tra orgoglio e difficoltà.