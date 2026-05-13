Alicia Keys celebra i 25 anni di Songs In A Minor: nuova edizione in vinile

Alicia Keys celebra il 25° anniversario di Songs In A Minor con nuove edizioni in vinile, rendendo omaggio a uno degli album più iconici della musica internazionale. In uscita il 26 giugno, questa riedizione speciale propone l'album vincitore di 5 Grammy Awards in nuovi formati colorati, inclusa una variante arancione marmorizzata e una versione crystal vin+rose disponibile esclusivamente presso i negozi indipendenti.

L'edizione expanded di Songs In A Minor, pubblicata originariamente in tiratura limitata nel 2021, torna con due bonus track: Foolish Heart e Crazy (Mi Corazon), offrendo ai fan un doppio LP che esalta ancora di più il valore dell'album. Quest'opera celebrativa segna un traguardo fondamentale nella carriera di Alicia Keys, che con questo album ha debuttato direttamente al primo posto in classifica, ricevuto 7 dischi di platino negli Stati Uniti e venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 2022, Songs In A Minor è stato inserito nel prestigioso National Recording Registry della Library of Congress, riconoscimento riservato alle registrazioni più rilevanti della cultura americana. Il singolo di lancio Fallin', certificato ORO in Italia, ha portato Alicia Keys al successo globale restando sei settimane di fila in cima alla Billboard Hot 100 ed entrando nella Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

Dall'uscita del suo disco d'esordio, Alicia Keys ha venduto oltre 65 milioni di dischi a livello internazionale e vanta oggi il titolo di artista R&B femminile numero uno del millennio secondo RIAA, con 27,5 milioni di vendite digitali certificate e 20 milioni di album venduti solo negli Stati Uniti.



L'artista vincitrice di 17 Grammy continua a festeggiare l'anniversario anche in TV, partecipando come mentore e ospite speciale alla finale di stagione di American Idol, dove i tre finalisti renderanno omaggio al suo album eseguendo alcuni brani iconici, seguiti da una performance esclusiva della stessa Alicia Keys.

Songs In A Minor rimane un pilastro della musica contemporanea, capace di attraversare le generazioni e riconfermarsi come riferimento nel panorama R&B internazionale grazie a questa nuova edizione celebrativa.