Il Piccolo Coro dell'Antoniano lancia il progetto La Repubblica è un grande coro

In occasione dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, il Piccolo Coro dell'Antoniano presenta La Repubblica è un grande coro, un progetto musicale e di educazione civica pensato per avvicinare i più piccoli ai valori costituzionali attraverso la musica.

A partire dal 15 maggio, la canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, mentre il videoclip sarà pubblicato sul canale YouTube del Piccolo Coro il 2 giugno, Festa della Repubblica. Il progetto mira a trasformare la storia della Repubblica e i principi della Costituzione in un'esperienza corale collettiva, coinvolgendo bambine e bambini di tutta Italia.

La canzone, interpretata dal Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberini e distribuita da Sony Music Italy, è pensata per essere facilmente appresa e cantata dai bambini, diventando così uno strumento educativo e di coesione sociale. Sul sito dello Zecchino d'Oro sarà disponibile un kit didattico scaricabile gratuitamente, con mp3, testo, spartito, base musicale e una guida per attività didattiche, pensate per scuole, associazioni e famiglie.

La scelta di un coro come simbolo richiama direttamente il senso di comunità e collaborazione che caratterizza la Repubblica. Coro vuol dire ascolto, collaborazione, comunità. In un coro ogni voce è unica e preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri. È esattamente ciò che accade in una Repubblica: ognuno conta, ma è l'impegno condiviso a realizzare il bene comune.

Il testo della canzone è firmato da Angela Senatore, con musica composta da Lorenzo Tozzi e arrangiamento di Alex Volpi. La collaborazione con Rai Radio Kids e Rai Radio Tutta Italiana assicurerà la diffusione e l'approfondimento dei temi attraverso radio e trasmissioni dedicate sia a bambini che a un pubblico più ampio.

Il Piccolo Coro dell'Antoniano, fondato nel 1963 da Mariele Ventre, è oggi tra le formazioni corali infantili più note al mondo, ambasciatore Unicef dal 2003 e punto di riferimento per la musica per l'infanzia. Oltre a interpretare le canzoni dello Zecchino d'Oro, il Piccolo Coro si esibisce in Italia e all'estero e partecipa a importanti eventi culturali, continuando a promuovere valori come solidarietà, accoglienza e cura degli altri attraverso la musica.

Attualmente il coro conta 52 bambini dai 4 ai 12 anni e negli ultimi anni ha raccolto grande successo anche sulle piattaforme digitali, superando i 2,6 milioni di iscritti su YouTube e oltre 35 milioni di streams su Spotify e Amazon Music solo nel 2025. Il Piccolo Coro, nella sua lunga storia, ha collaborato con artisti e istituzioni di rilievo nazionale e internazionale, rappresentando un vero e proprio simbolo culturale e sociale del Paese.