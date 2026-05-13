Francis' Scream lancia il nuovo singolo That Man in the Suit tra folk e indie

Francis' Scream, il cantautore siciliano noto per il suo approccio indie autentico e catartico, presenta il nuovo singolo That Man in the Suit, disponibile dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto da Francis (Francesco Scrima) e prodotto da Simone Poccia (Mob Studios), si distingue per un sapore vintage che unisce chitarre acustiche, pianoforte, organo e armonica, creando atmosfere sospese tra malinconia e critica sociale.



L'intimo racconto musicale viene guidato da un ritornello sospeso, con un alternarsi di leggerezza apparente e immagini inquietanti, in cui la figura simbolica dell'uomo in abito elegante diventa la personificazione di un potere ambiguo e ormai normalizzato nella società contemporanea. Il testo intreccia slogan, ordini sussurrati e visioni in cui si fondono pubblicità, controllo e consumo umano.



È un manifesto di protesta per tempi in cui la violenza non ha più bisogno di urlare: indossa una giacca elegante e vive nascosta dietro pubblicità luminose e promesse rassicuranti. La propaganda illumina le strade, anestetizza il dissenso e trasforma le persone in qualcosa da consumare in silenzio, racconta lo stesso Francis.



Il percorso artistico di Francis' Scream nasce tra Brescia e Palermo, con una crescita personale che evolve fino alla scena musicale romana. Il progetto trae ispirazione dal folk degli anni Sessanta e dalla vena introspettiva del cantautorato d'autore, fondendo elementi indie-rock, lo-fi e un'attitudine ribelle ereditata dal punk degli anni '80 e '90. La sua scrittura si muove tra storie di amore, desiderio e dolore, sempre caratterizzata da immediatezza ed evocazione emotiva.



Nel 2025 inizia una nuova fase creativa che lo vede collaborare con il produttore Giuseppe Domenico Sferrazza, pubblicando i primi singoli Anna Storm, Cherry Blossoms e Reef, apprezzati anche da testate internazionali. L'arrivo del 2026 segna la collaborazione con Mob Studios e la pubblicazione di nuovi brani, tra cui I clearly mustn't know what the hell is going on, Freddie e ora That Man in the Suit.



Francis' Scream si conferma così una presenza originale nel panorama indie italiano, capace di coniugare radici folk e sensibilità contemporanea con un messaggio di protesta silenziosa, affidato a un sound che sa toccare corde intime e sociali.