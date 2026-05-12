Mated pubblica PALERMITANO: il primo EP che racconta una Palermo senza filtri

Mated annuncia l'uscita del suo primo EP, PALERMITANO, disponibile dal 15 maggio. Il progetto nasce come una dichiarazione d'identità e come risposta diretta agli stereotipi che da sempre gravitano intorno alla città di Palermo. PALERMITANO rappresenta infatti la chiusura di un primo ciclo artistico e umano, un punto di partenza che nasce dalla sua città e dalla necessità di raccontarla senza filtri lontano dagli stereotipi che spesso la accompagnano. L'obiettivo dell'artista è quello di mostrare un volto differente della città, ribaltando la narrazione negativa spesso diffusa sull'immaginario palermitano attraverso le sue esperienze personali trasformate in musica.

Nato a Palermo il 13 aprile 2005, Mated si è avvicinato alla scrittura e alla musica già in adolescenza. Crescendo in un contesto con poche opportunità e poche figure di riferimento, ha deciso a diciotto anni di trasferirsi da solo a Milano per dare una svolta concreta al proprio percorso artistico. Nel capoluogo lombardo ha trovato nuovi stimoli e possibilità di crescita, senza però mai perdere il legame profondo, fatto di amore e contraddizioni, con la sua terra natale. In musica, Mated cerca una rivalsa non solo personale ma anche collettiva, raccontando sacrifici, speranze e la battaglia quotidiana di chi vuole costruirsi il futuro senza rinnegare le origini.

Il 1° maggio scorso, Mated si è esibito davanti a 28.000 persone allo stadio Renzo Barbera di Palermo, nel preshow della partita Palermo-Catanzaro, dove ha annunciato l'arrivo di PALERMITANO, un momento condiviso e ripreso anche sui social. Questo EP si propone come manifesto di una generazione che parte dalla strada e dalle radici linguistiche e culturali per abbracciare nuovi orizzonti.

Nel corso degli ultimi anni, Mated ha pubblicato diversi singoli che ne raccontano la crescita e il cambiamento, tra cui PRIVÈ e QUALITÈ nel 2023, CLOSE CANDLE, ASSALTO TERRONE, SU E GIÙ, SKYLINE e WE GOT IT nel 2024, fino ad arrivare alle più recenti collaborazioni come ASSAI con il rapper Ceejay e altri titoli pubblicati tra il 2025 e il 2026. PALERMITANO segna però una svolta decisiva: rappresenta una tappa fondamentale sia dal punto di vista artistico che personale, racchiudendo il senso del viaggio interiore e geografico dell'artista.

Il suo rapporto con Palermo riflette quello di molti palermitani: un legame intenso fatto di amore e odio. Amore per la propria terra, per la gente, la cultura e l'identità che porta con sé ogni giorno; odio per tutto ciò che spesso costringe tanti giovani a partire per cercare altrove le opportunità che mancano. La sua musica si fa quindi portavoce di chi, pur cercando altrove il proprio spazio, vuole restare fedele alle proprie radici.