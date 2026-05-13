Lady Gaga presenta MAYHEM Requiem: il live e il film in esclusiva su Apple Music

Lady Gaga torna sulla scena internazionale con un nuovo capitolo della sua era MAYHEM, presentando in anteprima esclusiva su Apple Music il live album e il film concerto "MAYHEM Requiem" a partire dal 15 maggio. La performance, registrata dal vivo al Wiltern di Los Angeles lo scorso gennaio, rivisita completamente i brani del fortunato album "MAYHEM" grazie ad arrangiamenti inediti e una messa in scena intima, trasformando la teatralità e l'opulenza del tour originale in un'esperienza intensa e personale.



L'evento sarà disponibile gratuitamente su Apple Music alle ore 05:00 CET, senza necessità di abbonamento al momento della prima. Successivamente, il film e l'album live resteranno accessibili on-demand esclusivamente agli abbonati. I fan potranno aggiungere il disco live in anteprima e ascoltarlo in Audio Spaziale, immergendosi nel suono coinvolgente e nella presenza scenica di Gaga come se fossero al centro dello spettacolo.



"Dopo un anno definito dall'opulenta teatralità e dalla grandiosità di MAYHEM, Gaga reinventa l'album per una performance intima, registrata dal vivo il 14 gennaio presso The Wiltern di Los Angeles" si legge nella presentazione ufficiale. Durante questo nuovo show, Lady Gaga si muove tra pianoforte e sintetizzatori, dirigendo arrangiamenti rivisitati di brani come "Abracadabra" e "Disease" tra le suggestive colonne decadute del set, evocando emozioni tra dualità, morte e rinascita.



Il live MAYHEM Requiem è pensato come sia complemento dell'album originale sia un evento indipendente, offrendo ai fan uno sguardo autentico sulla capacità di Lady Gaga di reinventarsi. Disponibile in Audio Spaziale solo su Apple Music dal 15 maggio, promette un ascolto tridimensionale e immersivo.



MAYHEM, settimo album solista di Lady Gaga prodotto insieme a Michael Polansky, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, ha già conquistato la vetta della Billboard 200 e delle classifiche internazionali. Il successo mondiale del disco è stato amplificato dalla hit "Die With a Smile" con Bruno Mars, restata per 18 settimane al n. 1 nella Billboard Global 200. L'album ha vinto il Grammy Award 2026 come Best Pop Vocal Album, ricevendo anche nomination per Album of the Year, Song of the Year con "Abracadabra" e Best Pop Solo Performance con "Disease".



Lanciato anche nei cinema AMC negli Stati Uniti, MAYHEM Requiem vuole essere un rito di passaggio e un omaggio all'opera che ha definito la recente carriera di Lady Gaga. Inoltre, i fan potranno sbloccare contenuti esclusivi tramite Shazam, come sfondi a tema e quadranti per Apple Watch.



Con MAYHEM Requiem, Lady Gaga conferma il suo status di artista visionaria e regina della reinvenzione, regalando alla comunità dei Little Monsters un evento musicale unico, innovativo e ad alta fedeltà.