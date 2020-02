Gardaland SEA LIFE Aquarium, serata esclusiva dedicata a San Valentino per 20 coppie

Gardaland SEA LIFE Aquarium, in occasione di San Valentino, propone una serata suggestiva all’insegna delle atmosfere romantiche. Venerdì 14 febbraio, a partire dalle 19, l’Acquario sarà infatti eccezionalmente aperto e completamente riservato a venti fortunate coppie.

Gli innamorati verranno accolti all’arrivo con un flûte di benvenuto e, guidati da un talker, potranno iniziare il percorso di visita attraverso i diversi ambienti tematizzati che compongono l’Acquario, ammirando le affascinanti creature che popolano le vasche e scoprendo interessanti curiosità sulle tecniche di corteggiamenti più diffuse nel mondo sottomarino: i cavallucci, ad esempio, danzano per conquistare la propria femmina mentre le castagnole tropicali, nel periodo del corteggiamento, mutano il colore della propria livrea.

Al termine della visita le coppie potranno infine accedere ad un raffinato buffet presso la sala Covo del Capitano, uno dei punti più suggestivi dell’Acquario, dove potranno continuare a contemplare le affascinanti creature della grande vasca oceanica tra le quali faranno la loro comparsa razze e squali.

È necessaria la prenotazione inviando una e-mail a [email protected] oppure telefonando al numero 045 6449777; costo del pacchetto, comprensivo di ingresso all’Acquario, è di 50,00 euro a persona.

Ma non finisce qui perché per tutto il weekend di San Valentino sarà possibile visitare Gardaland SEA LIFE Aquarium con la persona amata usufruendo di una speciale promozione 2 per 1: nelle giornate del 14, 15 e 16 febbraio infatti ogni coppia entrerà pagando un solo biglietto di ingresso e verrà omaggiata con una dolce sorpresa Caffarel.

Nella giornata del 14 febbraio Gardaland SEA LIFE Aquarium sarà aperto dalle ore 09:00 alle 15:00 mentre il 15 e 16 febbraio l’orario di apertura sarà dalle 10:00 alle 16:00.

