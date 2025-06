Gardaland Summer Season – The 50th: un’estate di festeggiamenti tra musica e grandi eventi

È tempo di festeggiamenti al Gardaland Resort, che inaugura la sua stagione estiva speciale denominata “Gardaland Summer Season – The 50th”, un evento che segna mezzo secolo di emozioni e avventure indimenticabili. Dal 28 giugno al 10 settembre, visitatori di ogni età potranno vivere 13 ore di puro divertimento ogni giorno, con il parco che prolunga le sue attività fino alle 23:00, grazie all’iniziativa “Gardaland Night is Magic”.

La stagione estiva si presenta con un calendario di eventi sorprendente che culminerà in un imperdibile 50th Anniversary Party il 19 luglio. Questo evento esclusivo sarà un turbine di musica ed energia, arricchito dalla partecipazione straordinaria di artisti famosi come The Trammps, Boomdabash, Carl Brave, Rkomi e Sarah Toscano. Una vera festa trasmessa in diretta nazionale su RTL 102.5, promettendo di essere una serata vivace e indimenticabile.

Il parco non si ferma qui. Tra le novità di quest’anno, emerge “WRECKAGE”, un’esperienza immersiva unica situata nell’area Oblivion, che invita i visitatori a un percorso walk-through coinvolgente ed emozionante. Altra attrazione imperdibile è la riapertura del LEGOLAND Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico LEGO tematico in Italia, che offre un tuffo nel divertimento con attrazioni per tutta la famiglia.

E come ciliegina sulla torta, ogni serata si conclude con lo spettacolo serale “FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme”, una mostra di fontane danzanti, giochi di laser e proiezioni di video mapping che illumineranno i cieli del parco, creando un’atmosfera magica e festosa.

Gardaland Resort non smette mai di stupire, e questa stagione estiva promette di essere un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e ricordi da custodire per sempre. Non perdere l’opportunità di vivere l’avventura e festeggiare 50 anni di successi nel parco divertimenti più amato d’Italia.