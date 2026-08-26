Giuseppina Torre porta a Portici la sua storia: musica e coraggio contro la violenza di genere

Giuseppina Torre, la pianista e compositrice siciliana amata in Italia e all'estero, sarà protagonista domenica 30 agosto a Portici (Napoli) con un evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L'appuntamento si terrà alle ore 19.00 presso il Laboratorio Musicale Permanente Portici, con ingresso gratuito.

Durante la serata, Torre porterà la sua testimonianza, raccontando in prima persona la sua storia di sofferenza, riscatto e rinascita. L'artista presenterà il libro "Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo", scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin e pubblicato da Solferino. Nel volume Torre narra il lungo cammino attraverso un passato segnato da violenza psicologica e fisica, ma anche il coraggio di liberarsene grazie alla passione per la musica. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

L'evento anticipa il Vesuvio Pride 2026, organizzato da ETS PRIDE Vesuvio APS con la collaborazione di UNAR e Laboratorio Musicale Permanente Portici, testimoniando l'impegno verso i diritti civili e l'inclusione sociale.

Dalla forza della rinascita personale di Torre nasce il suo terzo album "The Choice" (Sony Music Italia), prodotto con la supervisione di Roberto Cacciapaglia, disponibile sia in formato fisico che digitale. L'opera, composta da dieci brani inediti, invita l'ascoltatore a intraprendere un viaggio interiore nella vulnerabilità e nell'autenticità. Tra i brani spicca anche la composizione "Rebel Soul", di cui è disponibile il videoclip ufficiale.

Giuseppina Torre ha costruito una carriera di respiro internazionale, partendo dalla natia Vittoria (Ragusa) fino agli Stati Uniti, dove ha ricevuto riconoscimenti importanti come i Los Angeles Music Awards, gli Akademia Awards e i 5th I.M.E.A. Awards. Artista dal forte impegno sociale, si è esibita per Papa Francesco e per prestigiosi festival, tra cui Piano City Napoli, Milano, Palermo e La Milanesiana, oltre ad aver calcato palcoscenici in Corea del Sud, Australia, Serbia e recentemente Irlanda.

Nel 2021 è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito Della Repubblica Italiana". È anche autrice delle musiche del docufilm "Papa Francesco - La mia Idea di Arte", distribuito a livello internazionale.

L'evento del 30 agosto sarà una preziosa occasione per incontrare un'artista che ha scelto di trasformare il dolore in bellezza, dando voce e speranza a chi affronta la violenza di genere attraverso il potere della musica e della parola.