GNV e Innovadog: una collaborazione per viaggiare al top con gli amici a quattro zampe

GNV, rinomata compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha annunciato una nuova e stimolante collaborazione con Innovadog, un’azienda veneta leader nelle soluzioni pet-friendly per il mercato premium. Questo partenariato mira a semplificare e arricchire l’esperienza di viaggio di chi sceglie di muoversi con il proprio animale domestico.

Il numero di passeggeri a bordo delle navi GNV accompagnati dai loro amici animali è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, passando da 45.000 nel 2021 a oltre 81.000 nel 2024. Rispondendo a questa crescente domanda, GNV ha incrementato le cabine pet-friendly sulle principali rotte verso la Sicilia e la Sardegna. Tuttavia, con la nuova collaborazione con Innovadog, GNV intende portare il concetto di accoglienza al livello successivo.

Gli ospiti che viaggiano con il proprio cane avranno a disposizione una Pet Policy chiara e ben delineata, che li guiderà dalla prenotazione fino a ogni fase del viaggio. Video informativi disponibili a bordo e on-demand forniranno consigli su come organizzare lo spazio in cabina e gestire il proprio animale durante la traversata. Inoltre, un Digital Welcome Kit offrirà una lettera di benvenuto, suggerimenti pratici, contenuti multimediali realizzati in collaborazione con gli esperti di Il Cane Istruito, e codici sconto per acquistare accessori e prodotti innovativi da WawPet. Saranno disponibili anche video-corsi e manuali creati da Cinofilia Facile per l’educazione del cane.

“Siamo davvero felici di avviare questa collaborazione con Innovadog, perché l’attenzione verso i nostri passeggeri e i loro amici a quattro zampe è da sempre uno dei tratti distintivi di GNV. Vogliamo che chi sceglie di viaggiare con noi si senta accolto e supportato in ogni fase del viaggio, con servizi pensati su misura per le loro esigenze. Per noi prendersi cura del benessere degli animali e dei loro proprietari significa offrire un’esperienza di viaggio davvero completa e di qualità.” ha commentato Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV.

Federico Fiori, CEO di Innovadog Srl, ha aggiunto: “Siamo molto felici di questa collaborazione con GNV che rappresenta un passo significativo verso una cultura dell’accoglienza evoluta anche nel settore dei trasporti. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione la nostra esperienza per contribuire a migliorare il viaggio dei passeggeri che scelgono di spostarsi con il proprio cane. L’approccio che ha segnato la collaborazione è quello di offrire maggiore valore a questa tipologia di ospite, interpretando i suoi bisogni specifici legati al benessere del cane e offrendogli soluzioni innovative e smart.”

I passeggeri che prenotano un viaggio con il loro amico a quattro zampe riceveranno tramite email o nell’area riservata il link alla Pet Policy, potranno visualizzare i video a bordo e utilizzare i coupon del Digital Welcome Kit sui siti partner di Innovadog. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di GNV per accedere a FAQ e ricevere supporto dedicato.