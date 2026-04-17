GNV Phoenix entra nella flotta GNV: forti investimenti su comfort e innovazione

GNV accoglie la nave GNV Phoenix nella sua flotta: capacità per 2.700 passeggeri e nuovi standard di comfort e servizi sulle rotte passeggeri e merci.

La GNV Phoenix si aggiunge ufficialmente alla flotta GNV, portando a ventinove il numero totale delle unità e rafforzando ulteriormente il network di rotte della compagnia. L'ingresso di questa nave rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione e rinnovo degli asset di GNV, sempre più impegnata nel garantire servizi di qualità e alta efficienza.

La nave, costruita nel 2002 e precedentemente impiegata dal Gruppo Moby, vanta dimensioni imponenti con una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate. Pensata per il trasporto combinato di passeggeri e merci, GNV Phoenix offre 319 cabine e una capienza massima di 2.700 passeggeri, senza trascurare l'ampia capacità di carico merci di 915 metri lineari.

Gli spazi a bordo sono stati progettati per assicurare comfort e qualità anche durante i viaggi più lunghi. I passeggeri avranno a disposizione aree ristorazione, self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo e cinema, oltre a spazi dedicati a famiglie e bambini.

Prima di entrare in servizio, la nave verrà sottoposta a specifici interventi di refitting. Questi lavori, mirati a soddisfare i più alti standard qualitativi e operativi della compagnia, si concentreranno sul miglioramento dell'efficienza complessiva, sull'ottimizzazione degli spazi per i passeggeri e sull'aggiornamento dei servizi di bordo. L'arrivo di GNV Phoenix è destinato a segnare un nuovo livello di esperienza per chi viaggia tra le principali destinazioni servite dalla compagnia, puntando su innovazione, comfort e attenzione ai dettagli.