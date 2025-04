Honda Day 2025: Misano si prepara ad accogliere la grande famiglia dell’Ala Dorata

L’attesa è finita! Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2025 dell’Honda Day, l’immancabile appuntamento per tutti gli appassionati della Casa di Tokyo, che quest’anno si terrà sabato 5 Luglio presso il prestigioso Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo il successo dell’edizione 2024 a Vallelunga, la manifestazione torna sul circuito romagnolo, teatro anche degli eventi 2022 e 2023, promettendo una giornata all’insegna della passione, della velocità e del divertimento per tutti gli amanti del marchio Honda.

Il cuore pulsante dell’Honda Day sarà ovviamente la pista, dove gli hondisti possessori di CB (incluse le Hornet), CBR, VFR e VTR di qualsiasi anno avranno l’opportunità unica di sfrecciare sull’asfalto del Misano World Circuit. Seguendo le semplici istruzioni presenti nella sezione dedicata all’Honda Day sul sito ufficiale Honda.it, sarà possibile iscriversi per vivere l’emozione di domare il veloce e tecnico tracciato della Riviera di Rimini in sella alla propria amata Honda. Per i più desiderosi di provare le ultime novità della gamma sportiva, ci sarà anche la possibilità di effettuare test ride in circuito delle performanti Fireblade, CBR600RR e CBR650R. Il contributo per partecipare ai turni in pista è di € 65, una cifra che include almeno due sessioni in sella alla propria moto e una t-shirt celebrativa dell’evento.

Ma l’Honda Day non è solo pista. L’evento è concepito come una grande festa aperta a tutti, con ingresso gratuito al paddock e a tutte le attività in programma. Un’occasione imperdibile per sentirsi parte della grande famiglia Honda, anche per chi non scenderà in pista. Il programma è ricchissimo e pensato per soddisfare ogni tipo di interesse. Gli appassionati potranno partecipare ai demo ride per provare i modelli di punta della gamma scooter e moto Honda Live Tour, semplicemente presentando casco, abbigliamento adeguato e patente in corso di validità. I neofiti avranno a disposizione la “Young Riders School”, un corso pratico di introduzione alla guida in un’area protetta, con istruttori esperti pronti a far muovere i primi passi in sella alle agili 125 Honda.

Anche gli amanti del fuoristrada troveranno pane per i loro denti grazie alla presenza dello stand della True Adventure Offroad Academy, la scuola di guida ufficiale Honda in off-road. Sarà possibile provare le iconiche Africa Twin e le versatili Transalp su un apposito percorso sterrato e ricevere tutte le informazioni sui corsi e le attività della scuola.

Per immortalare la propria passione, tutti gli appassionati avranno l’opportunità di farsi fotografare sul set della “Moto in Piega”, in sella alla splendida e performante CBR600RR HRC in configurazione Pro Honda CBR600RR Cup by Improve, il nuovo trofeo monomarca inserito nel CIV 2025. La foto sarà disponibile in tempo reale, sia stampata che in formato digitale, pronta per essere condivisa con gli amici.

L’Honda Day 2025 si arricchirà ulteriormente con la presenza di ospiti d’eccezione. Sarà infatti presente il Team Castrol Honda LCR MotoGP con la sua imponente struttura di hospitality ufficiale. I fan avranno l’occasione unica di incontrare i piloti della classe regina Johann Zarco e Somkiat Chantra, che avranno anche l’onore di fare da apripista in pista, insieme al Team Principal Lucio Cecchinello. Sarà presente anche la Scuderia Improve Firenze Motor, protagonista nel CIV e nel nuovo monomarca “Pro Honda CBR600RR Cup by Improve”, con il pilota Gabriele Giannini. Ad infiammare il pubblico ci penseranno le spettacolari esibizioni freestyle del “Circus Trial Tour” in sella alle agili Montesa Cota.

Le sorprese non finiscono qui! A conclusione di questa intensa giornata, è previsto un aperitivo (incluso per gli iscritti ai turni in pista, facoltativo per gli altri partecipanti) con un accompagnamento musicale d’eccezione: l’esibizione del mitico Deejay Mario Fargetta, pronto a far scatenare tutti i presenti.

L’Honda Day sarà una vetrina completa per tutte le Divisioni di Business Honda, dalle auto al settore marine, fino ai power products. Sarà inoltre possibile acquistare abbigliamento personalizzato Honda e LCR. I principali Club Ufficiali Honda italiani, tra cui il Gold Wing Club e l’Africa Twin Club, saranno presenti nel paddock con i loro stand, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione. Un’ulteriore emozione sarà data dalla possibilità di ammirare in pista la nuova incredibile Civic Type-R in un’edizione speciale, guidata dai piloti LCR per alcuni giri dimostrativi e che farà da apripista per la parata di metà giornata.

Un occhio di riguardo sarà dedicato anche al ricco heritage Honda. Pagando un contributo di soli € 20, tutti i possessori di moto d’epoca Honda iscritte a Honda Italia Classic potranno partecipare al Terzo Raduno Ufficiale, che prevede un suggestivo giro turistico guidato su un itinerario esterno al circuito e un emozionante giro di pista in parata insieme ad altri appassionati di Honda classiche. La quota include anche una T-shirt Honda Classic e un aperitivo conviviale.

Per prenotare la partecipazione al Raduno Honda Italia Classic del 5 luglio 2025, è sufficiente scaricare il modulo di adesione allegato alla pagina Honda Day – Moto – Eventi, sul sito Honda, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo e seguire le istruzioni per l’invio all’organizzatore.