Honda porta la magia del cinema al Goodwood Festival of Speed 2025

Honda si prepara a sorprendere al Goodwood Festival of Speed 2025, portando la magia del cinema nella splendida campagna inglese e mettendo in mostra la sua vasta gamma di prodotti innovativi e interattivi. L’evento si terrà dal 10 al 13 luglio e offrirà ai visitatori un’esperienza unica con il coinvolgimento di tutte le divisioni del marchio giapponese.

Lo stand di Honda, ispirato a un set cinematografico, sarà il fulcro dell’evento. Qui, i visitatori potranno ammirare l’intera gamma di prodotti Honda e partecipare a una serie di esperienze interattive. L’approccio di Honda al mondo del motorsport e dell’elettrificazione si riflette in ogni dettaglio, dimostrando il continuo impegno del marchio verso l’innovazione e la neutralità carbonica.

Honda presenterà numerose novità, tra cui il debutto europeo del SUV Honda 0 e il Prelude, che sarà disponibile per prove dinamiche. Inoltre, al festival ci sarà la Civic Type R Ultimate Edition e un innovativo concetto urbano elettrico: il Super EV Concept. I visitatori potranno anche esplorare l’EV Fun Concept, l’Urban EV Concept, e il motore V3 di Honda, il primo al mondo dotato di un compressore elettrico. Non mancheranno i modelli di motociclette Honda più popolari, insieme al rasaerba robotizzato Miimo.

Il festival vedrà anche la spettacolare corsa della storica Williams FW11 sulla celebre collina di Goodwood. Questa vettura rappresenta la prima monoposto con motore Honda a vincere il campionato di Formula 1 nel 1986. Inoltre, l’evento celebra i 60 anni dalla prima vittoria di Honda in F1. Non mancheranno momenti emozionanti con protagonisti del calibro di Ricky Brabec, vincitore della Dakar 2024, in sella alla sua moto da corsa CRF450 RALLY, e John McGuinness (MBE) sulla CBR1000RR-R Fireblade SP, creata per commemorare le 100 presenze del campione al Tourist Trophy dell’Isola di Man.

Tutto è stato ispirato dall’impegno di Honda per l’innovazione elettrificata, dimostrata dall’accelerazione costante del brand verso la neutralità carbonica attraverso la continua espansione della sua gamma ibrida e dall’introduzione di una nuova generazione di veicoli elettrici all’avanguardia. Un percorso reso possibile grazie a tecnologie avanzate, sviluppate nel tempo attraverso l’esperienza e i successi maturati da Honda nel motorsport ai massimi livelli.

Il Goodwood Festival of Speed 2025 si prospetta un evento imperdibile per gli appassionati di automobilismo e tecnologia, con Honda che punta a lasciare un’impronta indelebile in questa celebrazione di velocità e innovazione.