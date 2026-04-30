Honda WN7: la prima motocicletta elettrica del Marchio che ridefinisce il piacere di guida

Nel panorama motociclistico contemporaneo, dominato per oltre settant’anni dal rombo dei motori a combustione, Honda apre un capitolo completamente nuovo con la WN7, la sua prima motocicletta elettrica destinata al mercato europeo. Un progetto che non rappresenta una semplice evoluzione tecnologica, ma una vera ridefinizione del concetto di piacere di guida, costruita attorno a una filosofia precisa: “Be the Wind”.

A raccontare la genesi di questo modello è Masatsugu Tanaka, Large Project Leader della WN7, che sottolinea come il passaggio all’elettrico non abbia mai significato rinunciare all’identità Honda. Accelerazione, frenata e dinamica di percorrenza restano i pilastri dell’esperienza motociclistica, indipendentemente dalla propulsione. Il know-how maturato su modelli iconici è stato trasferito integralmente nella nuova piattaforma elettrica, mantenendo intatto il DNA del marchio.

La sfida principale non era replicare le sensazioni di una moto tradizionale, ma creare qualcosa di completamente nuovo, capace di sfruttare le caratteristiche uniche dell’elettrico. Il silenzio, da sempre percepito come un limite, diventa così il punto di partenza. Senza il rumore del motore e le vibrazioni meccaniche, emergono nuove percezioni: il contatto con l’asfalto, la pressione dell’aria, i suoni dell’ambiente circostante. La guida si trasforma in un’esperienza immersiva e quasi sensoriale, dove il pilota entra in sintonia con ciò che lo circonda.

Il concetto “Be the Wind” sintetizza perfettamente questa visione. Non si tratta più solo di percepire il vento, ma di diventarlo. L’erogazione della potenza è fluida, continua, perfettamente modulabile, eliminando ogni discontinuità tipica dei motori tradizionali. Il risultato è una guida intuitiva, precisa, capace di amplificare il senso di controllo e connessione con la strada.

Anche il design riflette questo cambio di paradigma. La Honda WN7 abbandona gli elementi classici legati al motore termico, reinterpretando l’estetica motociclistica in chiave elettrica. Batteria e motore diventano elementi strutturali e stilistici, inseriti in una carrozzeria essenziale, pulita, priva di “rumore visivo”. Le linee fluide e continue esprimono leggerezza e dinamismo, mentre soluzioni tecniche come il forcellone monobraccio e la trasmissione a cinghia contribuiscono a esaltare silenziosità ed eleganza.

Un approccio che ha già conquistato la critica internazionale. Nel 2026 la WN7 ha ottenuto il Gold Award agli iF Design Awards e il Red Dot Design Award “Best of the Best”, riconoscimenti che ne certificano il valore progettuale e la capacità di coniugare tradizione e innovazione.

Dal punto di vista tecnico, Honda ha affrontato con decisione le sfide tipiche dell’elettrico, come peso, gestione termica e autonomia. La centralizzazione delle masse e l’ottimizzazione del telaio attorno alla batteria garantiscono stabilità alle alte velocità e agilità nella guida urbana. La qualità dell’erogazione è stata privilegiata rispetto ai numeri assoluti, puntando su fluidità e controllo.

Fondamentale anche il tema della ricarica. La Honda WN7 adotta standard compatibili con il mondo automotive, con caricatore OBC da 6,6 kW e ricarica AC tramite presa Type 2. Il tempo per una ricarica completa è di circa 2,4 ore, mentre la ricarica rapida CCS2 consente di passare dal 20% all’80% in appena 30 minuti. Una soluzione che rende l’utilizzo quotidiano pratico e accessibile.

Su strada, il comportamento è personalizzabile grazie a quattro modalità di guida – STANDARD, SPORT, RAIN ed ECON – che regolano accelerazione, decelerazione e intervento della frenata rigenerativa. La risposta dell’acceleratore è sempre coerente e ripetibile, offrendo al pilota un controllo totale e prevedibile in ogni situazione.

La WN7 rappresenta anche un tassello fondamentale nella strategia ambientale Honda, che punta alla neutralità carbonica entro il 2040 per la propria gamma motociclistica. Elettrico e motori a combustione evoluti coesisteranno, garantendo soluzioni diversificate ma accomunate dallo stesso obiettivo: preservare il piacere di guida.

Il messaggio di Honda è chiaro: l’elettrico non è una rinuncia, ma una nuova opportunità. La WN7 non imita il passato, ma costruisce il futuro, proponendo un’esperienza che ridefinisce il concetto stesso di motocicletta. In un settore in rapida trasformazione, il marchio giapponese dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare senza perdere la propria identità.