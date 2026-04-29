Range Rover celebra Londra con una serie di edizioni esclusive dedicate ai suoi quartieri

Range Rover amplia la sua offerta presentando una nuova serie di edizioni esclusive dedicate ai quartieri più amati di Londra. Queste edizioni limitate rappresentano un omaggio originale alla cultura e all'eleganza della capitale britannica, prendendo ispirazione dalle diverse anime che rendono unica la città.

La collezione spicca per dettagli raffinati e personalizzazioni dedicate, che rispecchiano le atmosfere dei quartieri londinesi scelti per questa iniziativa. La cura nella scelta dei materiali, delle finiture e delle dotazioni rende ogni esemplare un vero e proprio tributo all'identità della metropoli.

Range Rover ha voluto catturare non solo l'estetica di Londra, ma anche la sua anima multiculturale e cosmopolita. Ogni modello riporta elementi stilistici riconoscibili ispirati a zone come Mayfair, Soho e Knightsbridge, interpretando con eleganza il fascino della città.

I clienti appassionati potranno così vivere l'esperienza Range Rover in una versione ancora più esclusiva, pensata per chi desidera un'auto che rappresenti raffinatezza e personalità. Un omaggio autentico ai quartieri più amati della città, capace di coniugare lusso, performance e storia urbana.